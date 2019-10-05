الشواربة: لن يتكرر ما حصل بـ”وسط البلد” في الشتاء الماضي

عمان – الغد – أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إستعداد الأمانة بمختلف كوادرها لفصل الشتاء المقبل، مشيرا إلى أن ما حصل لمنطقة وسط البلد الشتاء الماضي بمشيئة الله لن يتكرر في إشارة منه إلى ما جرى في الثامن والعشرين من شباط ( فبراير) الماضي ، إذ غرقت المنطقة جراء هطل مطري كثيف وسط تقاذف للمسؤولية قبل أن يتم تعويض التجار بمبالغ مالية تحملتها الأمانة وغرفة تجارة عمان.

ولفت الشواربة لـ “الغد” إلى أن الدوائر المختصة عملت على تنظيف المناهل والعبارات عدا عن رفع كفاءتها تبعا للحاجة، مشيرا إلى أنه جرى كذلك طرح عطاء صيانة لعبارة سقف السيل مع امكانية تنفيذ أعمال جديدة للتعامل مع التدفق المائي السريع في ساعات الذروة .

وتمتد ” العبارة” من شارع المطار الى مخرجها عند مسجد الفتح قبالة دائرة السير.

وتشمل عملية ” الصيانة” الأعمال الانشائية من أرضيات وجدران واعمدة وأسقف وهياكل داعمة بما في ذلك اتخاذ إجراءات وقائية لحماية هذه العناصر من التلف وعوامل التعرية.

ويبلغ طول ” الصيانة” بكامل المسافة المسقوفة بنحو ثمانية كيلو مترات، ويتفاوت مساحة مقطع العبارة من بدايتها ولغاية مصبها بين 24 مترا مربعا الى 56 مترا مربعا.

كما أبلغ الشواربة أنه جرى تفقد مجاري الأودية والسيول في العاصمة عمان من خلال الكوادر والآليات التي تعمل بكامل طاقتها لخدمة المدينة على مدار 24 ساعة.