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الشواربة: ملتزمون بدفع رواتب “الأمانة” لشهر نيسان بالكامل

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد- قال أمين عمان يوسف الشواربة إنه لن يكون هناك تأخير في أعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع جراء فيروس كورونا.

وأضاف الشواربة خلال تصريح له عبر برنامج الأردن هذا المساء الذي يعرض التلفزيون الأردني، أن الامانة ستلتزم بتوجيهات الحكومة في شهر رمضان المقبل.

وأعلن الشواربة أن رواتب الأمانة تبلغ 12 مليون دينار وأنه لدينا خطط مالية لمواجهة أزمة الكورونا وملتزمون بدفع راتب شهر نيسان بالكامل.

وبين الشواربة أن أمانة عمان تعتني بعمال الوطن على صعيد اجراءات الوقاية والتعقيم خلال جائحة الكورونا.

من جهة أخرى قال أمين عمان أن الأمانة ستطلق مشروع مواقف عامة في العاصمة عمان.

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