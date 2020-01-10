الشواربة: من حق أي متضرر من “المنخفض الجوي” اللجوء إلى القضاء

عمان – أكد أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة في تصريحات صحفية عقب ما حدث جراء المنخفض الجوي الأخير، أن من حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء.

وقال إن الأمانة لن تخوض في أي نقاشات تتعلق بتعويضات ناتجة عن ظروف جوية أو أعمال إنشائية وسنعلن عن حلول لـ”السابع” ووسط البلد.

وأشار إلى أنه لا يمكن انكار جهد نحو 4500 موظف وموظفة في الميدان.

وقال الشواربة إن المشكلة في منطقة وسط البلد تعود لنحو 60 إلى 70 عاما، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للعبارة الصندوقية محدودة.

واضاف أن الأمانة نفذت طوال الأشهر الماضي وقبل دخول فصل الشتاء الحالي حملة توعوية لتجنب أضرار محتملة نتيجة الظروف الجوية.

وبين الشواربة أن ” الأمانة عالجت 10 نقاط سوداء قبل حلول الشتاء، ولا نعفي أنفسنا حينما نكون مقصرين مؤكدا أن الأعمال مستمرة على قدم وساق في مناطق عدة بالعاصمة عمان وهي أشبه بورشة عمل” .

وقال: إننا سنعمل على إيجاد حل لمنطقة وسط البلد وسنعلن عن الخطط بعد التأكد من نجاعة الحلول الفنية”، متوقعاً الإعلان عن خطة الأمانة للتعامل مع وسط البلد خلال شهر إلى شهر ونصف.

وأشار الشواربة إلى أن مشكلة الدوار السابع تحت المجهر “وهي مسألة معقدة أيضاً وليست سهلة، لكنها قيد المعالجة وسنضع المسار الملائم لهذا الأمر خلال فترة شهرين وسنعلن عن خطتنا لإجرائها”.

وشدد على أهمية تقييم السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى تعطيل أعمال الصيانة والتوقف عندها لا النظر إليها باستخفاف، لأن المسؤولية مشتركة وأن تفادي الأضرار المحتملة يكون بتضافر الجميع وبخطاب وطني واعِ لا يؤثر على السياحة والحركة التجارية.-(بترا)