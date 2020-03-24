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الشواربة: نسبة توزيع الخبز في عمان أقل من النصف

منذ ساعة واحدة
توزيع الخبز- (تصوير ساهر قدارة)

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عمان – قدّر أمين عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة نسبة توزيع الخبز في مناطق عمان بأقل من النصف، معتبرا أنّ نسبة نجاح التجربة في عمان 75 بالمئة.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، ان عدد أحياء عمان تصل لنحو 175 حيا سكنيا تتوزع على 22 منطقة، استخدمت لها 190حافلة كبيرة تحمل الواحدة منها 1200 حصة من الخبز بمعدل 3 كغم، إلى جانب استخدام حافلات صغيرة في المناطق ذات التضاريس الصعبة.
وأكد الشواربة أنه تم التوصّل مع وزير الصناعة والتجارة لتفاهم لتزويد المخابز من خلال المورد من المستخدم وتزويدهم بالخبز، لافتا غلى أن هناك مخزونا آمنا.
وطالب أمين عمان المواطنين بالانضباط أثناء الانتظار والحصول على الخبز، مشيرا إلى أن الموزعين سيصلون إلى مناطقهم وبيوتهم بما في ذلك الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.-(بترا)

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