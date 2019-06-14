عمان- الغد- تفقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، صباح اليوم الأربعاء، مشاريع الباص سريع التردد على تقاطع المدينة الرياضية وإنشاء مجمع الحافلات في صويلح واعمال المشروع على شارع الملكة رانيا العبدالله أمام الجامعه الأردنية وعلى شارعي عمر مطر وعلي بن ابي طالب في منطقة راس العين .

وشدد الشواربة على أهمية العمل وفق البرامج والخطط المحددة لإنجاز هذه المشاريع بما يمكن من إنجاز مشروع الباص سريع التردد بشكل كامل.

وشارك في الجولة نائب أمين عمان المحامي حازم النعيمات ومدير مدينة عمان المهندس أحمد ملكاوي وعد من المسؤوليين المعنيين .

وكانت أمانة عمان باشرت السبت الماضي بأعمال الحفر لمشروع تقاطع طارق بعد إغلاق الموقع والقيام بالتحويلات المرورية اللازمة .

وفي سياق متصل قامت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير صباح اليوم بإغلاق شارع عمر مطر المحاذي لمبنى امانة عمان في راس العين أمام حركة السير لغايات إستكمال الأعمال الخاصة بمشروع الباص سريع التردد على شارع عمر مطر .

وتم تحويل شارع علي بن أبي طالب الى إتجاهين وتحديدا من إشارات (المهاجرين) ولغاية إشارة المصدار مع إستحداث إشارة ضوئية جديدة على تقاطع شارع القدس مع شارع علي بن أبي طالب لخدمة السير القادم من شارع القدس بإتجاه إشارات (المهاجرين).

كما تم الإبقاء على شارع المهاجرين القديم مفتوحا أمام حركة السير المتجه من شارع طلال بإتجاه الدوار الثالث.

وستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتأمين الشواخص الارشادية في المواقع مع تواجد لرجال إدارة السير وأعوان المرور لتقديم المساعدة للسائقين وارشادهم للطرق البديلة.