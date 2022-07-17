الشواربة يختتم مشاركته في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة

اختتم امين عمان الدكتور يوسف الشواربة مشاركته في المنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بالتنمية المستدامة للامم المتحدة 2022 (HLPF) الذي عقد في مقر الامم المتحدة بنيويورك .

وشارك الشواربة كمتحدت رئيسي في المنتدى الخامس للحكومات المحلية والاقليمية في جلسة حول اجندة عام 2030 ” تعزيز تحقيق اهداف التنمية المستدامة من المستوى المحلي نحو قمة اهداف التنمية المستدامة التي ستعقد عام 2023 ” ، واكد ان المنتدى يخدم أهداف التنمية المستدامة ، لافتا الى اطلاق مدينة عمان لتقرير المراجعة الطوعية المحلية الأول لأهداف التنمية المستدامة ال (VLR) .

وفي جلسة ” الاستعراضات الوطنية الطوعية ” التي عقدت الخميس الماضي وعرض فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الاستعراض الوطني الطوعي الثاني للاردن ، قال امين عمان في مداخلة ” ان التقرير الطوعي المحلي الاول لمدينة عمان ، والتقرير الطوعي الوطني الثاني للاردن باشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، شكلا فرصة لتوحيد الجهود الوطنية والمحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على أهمية التنمية الحضرية في الاردن ، وفرصة لاختبار مدى الاتساق بين السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى المحلي والوطني وتحليل التحديات والفرص لتفعيل عجلة التنمية “.

ولفت ان الامانة شاركت في فرق العمل لمراجعة الأهداف على المستوى الوطني والمتعلقة بالتقرير الطوعي الوطني ، وانه من الضروري توافق التنمية المحلية والوطنية اذ لا يمكن التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة في الاردن دون ضمان التنمية في المدن.

وبين ان التقرير الطوعي المحلي من شانه ان يسهم في تسريع التقدم نحو اهداف التنمية المستدامة في المدينة حيث اعدت الامانة خطة منعة المدينة التي ربطت باهداف التنمية المستدامة ، وخطة مواجهة التغير المناخي ، وخارطة الطريق للوصول لمدينة ذكية، وخطة التحول نحو مدينة خضراء .

واكد ان التقرير الطوعي المحلي الاول سلط الضوء على اهمية تكثيف الجهود ونقاط الضعف والقوة لتوطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى مدينة عمان ودعم الجهود الوطنية على مستوى الأردن ، وان التقرير يهدف الى تعزيز الحوار الدولي مع مدن أخرى في العالم والمساهمة في صياغة استراتيجية طويلة الأجل تضمن توطين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.

واضاف ان المدن الأردنية تعمل على بذل الجهود لدمج اهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية ، مؤكداً استعداد مدينة عمان للتعاون وتقديم الدعم الفني ونقل تجربتها لباقي المدن .

والتقي الشواربة على هامش مشاركته بالمنتدى الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا) الدكتورة رولا الدشتي وبحث معها سبل تعزيز التعاون بين امانة عمان والاسكوا في ملف التنمية الحضرية والبيانات .