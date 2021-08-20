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الشواربة يصدر قرارا يعتبر الأول في تاريخ “الأمانة”

منذ ساعتين

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عمان -الغد- في قرار يعتبر الاول في تاريخ امانة عمان الكبرى ، خاطب امين عمان الكبرى م. يوسف الشواربة، وزير السياحة والاثار بالموافقة على ادراج موقع “كهف المعلقة ” الكائن بمنطقة عراق الامير على قائمة التراث العالمي “اليونسكو ” وربط المسار السياحي مع المغطس والسير في إجراءات الاعتماد عالميا بالتنسيق مع فريق مشروع المسارات .
قرار الشواربة جاء بعد قيام امانة عمان بانجاز الموقع وتوثيقه من خلال البحث العلمي ، وتصميم فلم على اليوتيوب عن الكهف ،اضافة الى بروشور ونشر معلومات حول الكهف في كتب متخصثه بالسياحة والاثار .
كما تم عقد اكثر من خمس ورش عمل فضلا عن قيام الامانة بفتح وتعبيد الطريق الواصلة الى الكهف لتسهيل حركة الزوار ، ليشكل انجازا حقيقيا لاهالي عمان عامة واهالي لواؤ وادي السير وبدر ومرج الحمام والوادي الاخضر خاصة لهذا الانجاز التاريخي

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