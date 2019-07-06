الشواربة يطالب بتغطية موظفي “الأمانة” بمزايا التقاعد

عمان-الغد- أبلغت مصادر مطلعة في أمانة عمان الكبرى “الغد” أن أمينها الدكتور يوسف الشواربة رفع مؤخرا كتابا لمجلس الوزراء يطالب بشمول موظفي الأمانة المستحقين للتقاعد بالمزايا التي قدمت لموظفي الحكومة لغايات التقاعد.

وقالت المصادر إن زهاء 201 موظف في الأمانة على قائمة التقاعد التي كان من المفترض أن تحظى بمواقفة مجلس الوزراء عليها خلال الأيامي الماضية، لكن “مزايا التقاعد” دفعت الشواربة لتأجيل قراره.

وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر قال في تصريحات سابقة إن موظفي الأمانة والبلديات غير مشمولي بقرار حوافز التقاعد لإن لكل منهما صناديق تقاعدية خاصة بها.