الشواربة يطلع على جاهزية مسلخ عمان والسوق المركزي لشهر رمضان

عمان- الغد- تفقد رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة صباح اليوم الخميس جاهزية السوق المركزي ومسلخ عمان لشهر رمضان ، واكد على ضرورة ديمومة العمل لرفد السوق المحلي والمستهلكين بالمنتجات البستانية واللحوم والاسماك خلال الشهر الفضيل.

واشار الشواربة ان الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا الذي يواجه البلاد كسائر دول العالم يستدعي إتخاذ كافة الاجراءات التي تحفظ سلامة المواطنين عملاً باوامر الدفاع من تشديد على التباعد والالتزام في ارتداء الكمامات وعمليات التعقيم المستمرة لمرافق المسلخ والسوق المركزي للخضار والفواكة.

وأطلع الشواربة على الخدمات داخل السوق للتسهيل على المزارعين والمواطنين وسير الحركة فيه ، والكميات الواردة للسوق من الخضار والفواكة التي يصل معدلها اليومي ما بين ( 3000 الى 3500 طن ) . وقال مدير السوق المركزي المهندس انس محادين ان المنتجات البستانية داخل السوق متوفرة وباسعار مناسبة ، وان التهافت على الشراء سيؤدي لارتفاع الاسعار.

واطلع الشواربة في مسلخ عمان على خطة العمل لشهر رمضان المبارك من اعمال صيانة كاملة لخطوط الانتاج والثلاجات مع تجهيز المعدات والمستلزمات اللازمة لملائمة الزياده المتوقعة في أعداد الذبحيات.

ووجه بزيادة ساعات العمل لتصبح من السادسة صباحا ولغايات السادسة مساء للمعاينات واعمال الذبح مع إستمرار استقبال شحنات اللحوم المبرده والمواشي الحية على مدار الساعة لتلبة احتياجات السوق المتزايده من اللحوم خلال الشهر الفضيل.

وضمان تقديم لحوم ذات مواصفات صحيه وجوده متميزه للمستهلك الاردني. وأكد الشواربة أن الاستمرار في تقديم غذاء صحي وآمن هو من أولويات الخدمات التي تقدمها دائرة المسالخ مع الحفاظ على تطبيق الأشتراطات الصحيه بكل كفاءه في ظل وجود جائحة كورونا ، معرباً عن إعتزازه بكوادر دائرة المسالخ على جهودهم المتميزه في تقديم الخدمات الصحيه والغذائيه.

ورجح مدير المسلخ الدكتور شادي العثمان ان يتم استقبال 100 طن يوميا من اللحوم الطازجة والمبردة والاسماك الطازجة ، لافتا ان الذبحيات داخل المسلخ بلغت خلال الربع الاول من العام الجاري 67 الف راس غنم ، و4 الاف راس عجل ، ومليون ونصف طير من الدواجن ، كما تم معاينة 11183 طن من اللحوم المستوردة . واعدت دائرة الرقابة الصحية والمهنية وفقاً لمديرها خلدون الهوادي خطة عمل لشهر رمضان على ثلاث فترات ، لافتاً الى عقد اجتماع مع رؤساء الاقسام الصحية في المناطق لعمل تشاركية في الجولات التفتيشية على الباعة المتجولين ، ومع دائرة ضبط البيع العشوائي ونقطة شرطة الامانة لتشكيل 5 لجان مشتركة منها واحدة ثابتة في وسط البلد واخرى بجبل الحسين وثلاث لجان متحركة مع فريقين من الرقابة الصحية للملاحظات والشكاوى.

ووفقا لخطة دائرة الرقابة الصحية سيتم التركيز خلال الفترة الصباحية على المستودعات والمخازن ، والمؤسسات الاستهلاكية والمولات والأسواق الشعبية ، ومتابعة الشكاوي والملاحظات مع تكثيف الرقابة على أسواق المواد الغذائية وخاصة السلع المشمولة بتقديم عروض و تخفيضات.

وفي فترة ما قبل الإفطار سيتم التركيز على عرض المواد الغذائية والباعة المتجولين وجلب العينات المختلفة لفحصها في مختبرات الرقابة الصحية خاصة العصائر والمشروبات المحضرة والجاهزة ، والوجبات الجاهزة والمطبوخة ، السلطات والمقبلات والمعجنات والمخللات ، الحلويات الرمضانية.

وسيتم التركيز في فترة ما بعد الإفطار على محال الحلويات والكوفي شوبات والخيم الرمضانية (ان وجد) ، وعلى المواد الأساسية اللازمة في صناعة الحلويات مع تكثيف الحملات على المخازن الخاصة بتخزين المكسرات والتمور المستعملة بحشوات كعك العيد ، وتكثيف الحملات على المخابز ومحلات الحلويات ، وزيادة التركيز على أماكن تصنيع الشوكولاتة والتوفة والعصائر ومركزاتها والسكاكر.