الشواربة يعلن إطلاق مركز اتصال موحد لأمانة عمان

أعلن رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة عن إطلاق مركز إتصال أمانة عمان الموحد على الرقم 102 أو 117180 ، بهدف تطوير قنوات الإتصال التي تمكن المواطن بسهولة من التواصل مع مركز الطوارئ ودوائر ومناطق امانة عمان ٠

واكد الشواربة ان الرقم الموحد (102) أو (117180) هو بديل عن 73 مقسم هاتفي و500 خط مباشر كانت تعمل سابقاً ، وان الرقم الموحد سيتيح الرد بطريقة حضارية تواكب خدمة المدينة وساكنيها الى جانب اختصار الوقت والجهد في استقبال اتصالات المواطن والمقيم والزائر والمستثمر .

واشار الشواربة ان تقديم خدمة الاتصال على الرقم الموحد هي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية ، وفي حال وجود اي شكوى أو ملاحظة أو للإستفسار عن اي خدمة من الخدمات البلدية ضمن مهام أمانة عمان ستكون عبر الاتصال على “مركز اتصال أمانة عمان الموحد” call centre على الرقم 102 أو 117180 .

يذكر ان عدد خدمات امانة عمان الكبرى تزيد عن 130 خدمة وهي مدرجة على موقع الامانة الالكتروني ammancity.gov.jo