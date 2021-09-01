الشواربة يفتتح نفقي تقاطع طارق العلوي والسفلي (صور)

عمان-الغد- افتتح الدكتور يوسف الشواربة رئيس لجنة أمانة عمان، مساء الأربعاء، نفقي تقاطع طارق العلوي والسفلي للحركة المرورية وبالإتجاهين، حيث يربط النفق العلوي عمان بالزرقاء والنفق السفلي يربط منطقتي طارق وبسمان.

ويقع تقاطع طارق على مسار الخدمة رقم 2 لمشروع الباص سريع التردد الذي تعمل أمانة عمان على تشغيله التجريبي مع بداية العام القادم.



