الشواربة يوجه بتعميم مشروع فرز النفايات من المصدر في عمان

عمان – وجه أمين عمان يوسف الشواربة بالعمل على تعميم مشروع حماية المناخ والموارد من خلال الاقتصاد الدائري (فرز النفايات من المصدر)، على امتداد المدينة خاصة مناطق شرق العاصمة.

وأطلع الشواربة، خلال زيارته لحي الرضوان في منطقة زهران، على آلية العمل الذي بوشرت به عملية توزيع 2000 حاوية جديدة ضمن المشروع، مؤكدا ان هذا المشروع الذي تنفذه “الامانة” بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لاقى تقديرا وأهمية على أن يتم تعميمه لباقي المناطق.

واستمع لإيجاز عن عملية توزيع الحاويات التي صممت بشكل يتيح التمييز بينها، بحيث تكون الحاويات ذات الغطاء الأصفر للنفايات القابلة للتدوير (الجافة)، وذات الغطاء الرمادي للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير.

من جهته، قال مدير دائرة الدراسات والتوعية البيئية بـ”الأمانة” عمر عربيات إن المشروع سيطبق تجريبياً في ثلاثة أحياء هي: الرضوان والرواق والجرن بمنطقة بسمان، وفي وسط البلد كموقع تجاري خلال العام المقبل.

وبين أنه سيكون لكل بيت أو عمارة يقل عدد الشقق فيها عن خمسة (حاويتين) بسعة “240” لترا الأولى للنفايات القابلة للتدوير والثانية لباقي النفايات مع إمكانية زيادتها في حال استدعى الامر، وللعمارات السكنية التي يزيد عدد الشقق فيها عن خمسة (حاويتين) بسعة 1100 لتر. وكشف عربيات عن أن كل حاوية تحتوي على رقم تسلسلي لغايات التوثيق والحصر، إضافة لإحتوائها على شريحة إلكترونية لمعرفة إن تم تفريغها، ومعرفة وزن النفايات التي تم تفريغها من خلال جهاز توزين مثبت على الضاغطة. وأشار إلى أنه تم اختيار حي الرضوان كمرحلة تجريبية للمشروع لإحتوائه على تنوع في التنظيم من بيوت سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية ومدارس وفنادق ومستشفيات وسفارات.

ويسهم المشروع بتخفيض كلفة إدارة النفايات وإطالة عمر مكب الغباوي من خلال تقليل حجم النفايات المرسلة إليه، والإلتزام باخراج النفايات بأوقات محددة، وتقليل الانبعاثات المباشرة للغازات الدفيئة، والإستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير بدلا من إرسالها إلى المكبات.

يذكر أنه سبق عملية التوزيع، إطلاق حملة في الحي تحت شعار “افرزها صح”، استمرت 3 أسابيع للتعريف بالمشروع وأهدافه.-(بترا)