الشواربة يوضح كيفية توزيع الخبز في عمّان

عمان- بدأت أمانة عمان صباح اليوم الثلاثاء، بإيصال مادة الخبز للمواطنين في منازلهم، من خلال 190 حافلة تتبع شركتي رؤية عمان والمتكاملة، وذلك حسب الآليات التي أعلنت عنها الحكومة ليلة أمس.

وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في تصريحات صحفية إن الباصات جميعها معقمة تعقيما كاملا، مؤكدا ان جميع الموزعين المرافقين للباصات، ومندوبين عن: منطقة الامانة وعن المخبز، اضافة الى مندوب أمني، مزودون ومجهزون بكل وسائل السلامة العامة حفاظا على صحة المواطنين.

وبين ان كل حافلة تحمل الف ربطة خبز، وستنهي عملية التوزيع عند الساعة الخامسة مساء.

وبين ان المواطنين الذين لا يملكون ثمن الخبز سيتم اتباع برنامج أعدته الحكومة لتوزيع الخبز عليهم من خلال الحكام الاداريين وضمن القوائم الموجودة لديهم.-(بترا)