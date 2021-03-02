الشواربة: يوم عمان يربط الحاضر بالماضي

عمان – أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن يوم عمان يربط الحاضر بالماضي، أي بوصول الملك المؤسس للمدينة في 2 آذار 1921 إلى منطقة المحطة، حيث أقام مخيمه الأول في منطقة ماركا، مشيرا الى أن أول بلدية لمدينة عمان بدأت بتقديم خدماتها لاهالي المدينة سنة 1909.

وأشار الشواربة في تصريحات اليوم بمناسبة يوم المدينة واحتفال الأمانة بمئوية الدولة الأولى الى أن مجلس الوزراء أقر هذا التاريخ للاحتفاء به سنويا كيوم للمدينة الا ان ظروف جائحة كورونا حالت دون الاحتفال كما هو معهود بالظروف الطبيعية حيث اقتصر على إنارة المباني التاريخية والمؤسسات الدالة على أهمية الحدث كمبنى بلدية عمان مقابل المدرج الروماني والأماكن التاريخية كالمدرج الروماني وجبل القلعة والمباني الحديثة التي تدل على حداثة الوطن والدولة وتوزيع الأعلام الاردنية واعلام الأمانة في جميع مناطق الأمانة الـ 22.

وقال، إن الأمانة وصلت بكل أعمالها إلكترونيا وهذا يعني أن لا استخدام ورقيا في معاملاتها. وأشار الى ان الباص السريع جزء من منظومة النقل العام إضافة إلى شركة باص رؤية عمان المملوكة للامانة والقطاع الخاص، لافتا الى أنه تبقى من المشروع جزء قليل في المنطقة بين شارع الشريف ناصر “دوار المدينة ووادي صقرة”.

وأوضح أن التأخير جاء نتيجة الظروف الجوية الا ان العمل به سينتهي نهاية الشهر الحالي، كما سينتهي العمل بتقاطع طارق في حزيران المقبل بحسب برنامجه.

وأكد أنه تم تأسيس شركة رؤية عمان للنقل وهو المحور الثاني للنقل ضمن استراتيجية الأمانة بهذا القطاع حيث يوجد لدينا 135 حافلة ضمن أفضل المواصفات العالمية ولا يوجد أي دفع نقدي بل يتم الدفع إلكترونيا كما يستطيع ذوو الإعاقة استخدامه وله مواقف محددة للانطلاق والتوقف وفق مواعيد من الساعة 6 صباحا ولغاية 10 مساء، الا ان جائحة كورونا تحكمنا بالمواعيد بسبب تفعيل ساعات وأيام الحظر.

وبين الشواربة أن طرح عطاء التشغيل الباص السريع سيكون في نيسان المقبل، منوها الى أن المشروع من تقاطع طارق ولغاية جسر عين غرال هو من اختصاص وزارة الأشغال وممول بالكامل من وزارة المالية، الا ان الامانة كلفت بالقيام بهذه المرحلة وهي حزمة من حرم الباص السريع بين عمان والزرقاء ويحتاج إلى عام ونصف لاستكماله. -(بترا)