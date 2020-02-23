الشوا مدير مكتب الدوائر الأمامية في “إنتركونتيننتال”

عمان- أعلن فندق “إنتركونتيننتال” الأردن عن تعيين لؤي الشوا في منصب مدير مكتب الدوائر الأمامية. لؤي، أردني الجنسية، يمتلك أكثر من 14 عاما من الخبرة اكتسبها في قطاع الفندقة في الأردن؛ حيث عمل في بعض من أهم وأفخم الفنادق في عمان والبحر الميت.

خلال مسيرته المهنية، ركز لؤي على خدمة العملاء، تطوير العلاقات مع الضيوف، رضا الضيوف، وقام بتطبيق كل تلك المناحي خلال تفاعله مع الضيوف، بهدف توفير إقامة ممتازة لهم ومستوى خدمي لا يضاهى.

يؤمن فندق “إنتركونتيننتال” الأردن، الذي يعد جزءا من مجموعة فنادق “إنتركونتيننتال”، بأهمية دعم المواهب الأردنية وتوفير كل ما يلزم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه. لؤي سعيد بمنصبه الجديد يتطلع نحو العمل يدا بيد مع فريق فندق “إنتركونتيننتال” الأردن.