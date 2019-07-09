الشوبك: اتفاقية لإنشاء خزان مائي بـ159 ألف دينار

عمان- وقع وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود اليوم الثلاثاء بحضور امين عام سلطة المياه المهندس اياد الدحيات اتفاقية انشاء وبناء خزان مائي في محافظة معان/ الشوبك لتحسين التزويد المائي ضمن خطة الوزارة/ سلطة المياه بتمويل ذاتي بقيمة159 الف دينار .

وقال الوزير في تصريح عقب توقيع الاتفاقية ان الخزان الجديد الذي سيتم استكمال العمل فيه خلال 4 شهور في محطة ضخ مياه حمزة في منطقة الشوبك بطاقة تخزينية 500 متر مكعب سيحسن من التزويد المائي لاهالي المنطقة للمواطنينبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمة وتحسين وصول المياهمن خلال تطوير وتاهيل شبكات المياه وصولا الى خفض الفاقد ووصول كميات كافية في جميع المناطق.

واشار الى ان الاعمال سيتم تنفيذها من قبل مقاول محلي بهدف زيادة طاقة محطة الضخ الحالية ورفع قدرتها التشغيلية. (بترا)