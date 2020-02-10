الشوبك.. العمل متواصل لفتح الطرق المغلقة

حسين كريشان

معان– أدى تراكم الثلوج التي تساقطت بغزارة على لواء الشوبك في محافظة معان منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية، قبل أن يعاد فتحها من قبل الأجهزه المعنية، حيث وصلت سماكة الثلوج في بعض المناطق أكثر من ١٠ سم.

وعملت كوادر وآليات بلدية الشوبك والأشغال العامة ومجلس الخدمات المشتركة على مواصلة العمل حتى ساعات متاخره من مساء اليوم على إعادة فتح بعض الطرق المغلقة في مختلف مناطق اللواء، بسبب تراكم الثلوج.

وكانت المنطقة قد تراكمات للثلج على مساحات واسعة، حيث غطى الثلج الجبال والمنازل والسيارات.

وقال رئيس بلدية الشوبك عادل الرفايعه إن كوادر البلدية وبالتعاون مع الدوائر الخدماتية الأخرى وآلياتها كانت متواجدة في الميدان منذ بدء تساقط الثلوج في اللواء حيث عملت على إعادة فتح الطرق وتأمينها أمام حركة المرور .

وأضاف الرفايعه إن كوادر البلدية وفرق الطوارئ ومنذ الصباح الباكر تعمل على إعادة فتح الطرق المغلقه، إلى جانب تقديم المساعده لكافة المواطنين في مثل هذه الظروف الجوية السائده .