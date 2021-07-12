الشوحة: 300 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن واندونيسيا

اربد – الغد – بحث رئيس وأعضاء غرفة تجارة اربد مع وفد من سفارة الجمهورية الأندونيسية في عمان سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدي وتطويرها.

وأكد رئيس الغرفة محمد الشوحة أن الأردن يربطه علاقات تجارية من دولة اندونسيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2020 حوالي 300 مليون دينار .

وأشار إلى أن ابرز الصادرات الأردنية لاندونيسيا، زيت الزيتون، الألمنيوم، البوتاس، الفوسفات، الأثاث الخشبي والبلاط، فيما يتم استيراد من اندونيسيا الزيوت النباتية، الأسماك، البن، البهار الأخشاب، الورق وغيرها من المواد.

وأكد الشوحة أن الأردن يتطلع إلى مزيد من الاستثمارات الاندونيسية في الأردن لما يمتع به الأردن من بيئة استثمارية جاذبة في محيط ملتهب، مستعرضا عدد من الامتيازات التي يحصل عليها المستثمر في حال الاستثمار في الأردن.

بدورة، أكد رئيس الوفد الاندونيسي أدريان شاه رسول أن حكومة بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال وجود استثمارات اندونيسية في الأردن، مؤكدا انه وبعد تدشين الخطوط الجوية الاندونسيبة الأردنية سيسهم في تعزيز الاستثمار بين البلدين.

وقال رسول أن الأردن بيئة جاذبة للاستثمار وسيتم توطينها مستقبلا من خلال جلب مستثمرين اندونيسيين للاستثمار في الأردن، مشيدا بالعلاقات المميزة التي تربط حكومة بلادة مع حكومة الأردن.

وحضر اللقاء أعضاء غرفة تجارة اربد تيسير نصيرات، وسيم المسعد، محمد العفوري ومن السفارة الاندونيسية الملحق الثقافي في السفارة براجوس دنيانتو سومنتري والملحق التجاري السيد رزالدي إسحاق.