الشوكولاته ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت

دبي- منذ القرن السادس عشر، بدأ إعداد الشوكولاته وتطورت تدريجيًا لتصبح من أهم أنواع الحلوى المفضلة للعديد من الأسر في أوروبا، علاوة على إضافتها كنكهة للعديد من الأطعمة مثل الكعك والحلويات والآيس كريم والبسكويت وغيرها. ووفقا لما نشره موقع “Boldsky”، بمضي الوقت تبين أن الشوكولاته ليست مجرد نكهة مضافة، بل إنها عنصر مغذٍ وصحي مفيد.

ترجع الأهمية الصحية للشوكولاته إلى احتوائها على نسبة عالية من الفلافونويدات ذات التأثير المضاد للأكسدة، بما يساعد على الوقاية من مرض السكري.

نظرا لأنه من المعروف أن التغييرات الغذائية يمكن أن تؤثر بشكل كبير في تقدم أو تدهور مرض السكري، فإن استهلاك الطعام الغني المضاد للأكسدة يمكن أن يساعد على تقليل أضراره إلى حد كبير.

مكونات مدهشة

يحتوي الكاكاو، العنصر الرئيسي في الشوكولاته، على حوالي 33 % من حمض الأوليك و33 % من حمض الدستار و25 % من حمض النخيل، إضافة إلى أن حبوب الكاكاو غنية بالفلافونويدات المتعددة.

ويوجد بعض المعادن الحيوية في الكاكاو مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والنحاس والفوسفور؛ فضلًا عن الفيتامينات مثل B1 وB2 وB3، جنبا إلى جنب مع المركبات النيتروجينية مثل البروتينات والكافيين والثالم.

الشوكولاته الداكنة

إن وفرة البوليفينولات، وهي مركبات عضوية عطرية في حبوب الكاكاو التي تبرز مرارتها. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة للشوكولاته قامت بتطوير تقنيات للقضاء على المذاق المر للكاكاو، فإن هناك خطر انخفاض في محتوى البوليفينول. كما أن إضافة المكونات مثل السكر والمستحلبات إلى الشوكولاته تجعلها غير صحية. لذا فإن الشوكولاته الداكنة، على الرغم من أن بها مذاقا مرا قليلا، فإن لها فوائد شاسعة مقارنة بالشوكولاته الأخرى مثل شوكولاته الحليب. وذلك لأن الشوكولاته الداكنة تحتوي على كميات عالية من الكاكاو الخام، ما يعني احتواءها على أعلى نسبة من المركبات الفينولية.

فوائد إيجابية

نظرًا لان الشكولاته غنية بالألياف والمعادن والفلافونيدات والبوليفنولات، فإنها يمكن أن تكون عنصرًا غذائيًا جيدًا لمرضى السكري أو ما قبل مرحلة مرض السكري. كما أشارت إحدى الدراسات إلى أن الشوكولاته، وبخاصة الداكنة منها، تلعب دورًا مهمًا لخفض العلامات الالتهابية في الجسم، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري ولخطر الإصابة بأمراض القلب في مرض السكري.

آثار سلبية

على الرغم من أن الشوكولاته مع المزيد من الكاكاو والقليل من السكر تعد جيدة للأشخاص الذين يعانون مرض السكري، إلا أن الاستهلاك الزائد للشوكولاته يمكن أن يسبب بعض الآثار الضارة مثل: زيادة الوزن، الإمساك، الأرق، والعصبية. لذا ينصح بتناولها بكميات معتدلة.-(العربية نت)