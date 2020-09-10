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إغلاق قسم الكلى في مستشفى الشونة احترازيا

منذ ساعتين
عينات فيروس كورونا- تعبيرية
عينات فيروس كورونا- تعبيرية

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حابس العدوان
الشونة الجنوبية – اكد مدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور فايز الخرابشة انه جرى اغلاق قسم الكلى في المستشفى بعد ثبوت اصابة احدى المريضات بفيروس كورونا ومرافقتها كانتا قد خالطتا احدى المصابات في المنطقة، مشيرا إلى انه بوشر منذ مساء الامس وحتى صباح اليوم بتعقيم القسم واخذ العينات من جميع مرضى غسيل الكلى والكادر الطبي والخدمي الذي تواجد في القسم خلال تلقي السيدة الرعاية الصحية.
وكان محافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا قد اكد انه تم عزل 3 احياء ومنزلين منفصلين بمنطقة سويمة وإغلاق احد المساجد بعد ثبوت اصابة 18 شخهص بفيروس كورونا، لافتا إلى ان فرق الاستقصاء الوبائي باشرت منذ ايام بجمع العينات من المخالطين وعينات عشوائية.

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