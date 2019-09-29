“الشونة الجنوبية” حملة نظافة لمنطقة جسر الملك حسين

حابس العدوان

الشونة الجنوبية – نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية الاردنية للسياحة الوافدة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة حملة نظافة لشارع جسر الملك حسين بمشاركة المئات من المتطوعين.

وقال مساعد امين عام وزارة البيئة لشؤون الاغوار المهندس محمد الصقور ان الحملة تاتي ضمن فعاليات مبادرة أردن النخوة تحت شعار (بلدك بيتك يدا” بيد مع همة ولمة)، مبينا ان هذه الحملة تاتي ضمن جهود وزارة البيئة للتصدي لظاهرة إلقاء النفايات بشكل عشوائي في المناطق السياحية الأثرية والبيئية ومناطق التنزه في المملكة.

واشار الصقور الى ان الحملة تهدف الى تعزيز السلوك الإيجابي المرتبط بالإنسان وتشجيع العمل التطوعي والتوعية والتثقيف بالقضايا البيئية خاصة فيما يتعلق بالالقاء العشوائي للنفايات، اضافة الى تسليط الضوء على الأضرار التي يشكلها انتشار النفايات على الصحة، البيئة، المياه، والزراعة.

وبين ان الحملة التي شارك فيها المئات من المتطوعين من الفعاليات الرسمية والأهلية والجمعيات استهدفت منطقة جسر الملك حسين والطريق المؤدي اليها ، داعيا المواطنين التعاون وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على النظافة العامة ونظافة الاماكن السياحية والقضاء على السلوكيات السلبية.