حابس العدوان

الشونة الجنوبية- قامت فرق الاستقصاء الوبائي بمحافظة البلقاء، اليوم الجمعة، بسحب عينات لذوي سائق شاحنة ثبتت إصابته بفيروس كورونا أثناء عودته على حدود العمري، أمس، وجرى نقله حينها إلى مستشفى الامير حمزه لتلقي العلاج.

وبين مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب أن السائق غادر منها قبل أسبوعين وأثناء عودته ثبتت إصابته بالفيروس وجرى نقله إلى الحجر في مستشفى الأميرة حمزة.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي قمت بسحب عينات من ٢٥ شخصا من أهل وأقارب المصاب المخالطين له وتوقيعهم على تعهدات بالحجر المنزلي لمدة ١٤ يوما كإجراء احترازي للتأكد انهم غير مصابين بالفيروس إذ أن البروتوكول الطبي المتبع هو اخذ عينات للمخالطين خلال فترة ١٧ يوما.

وأوضح أن هذه العينات تم جمعها ضمن العينات العشوائية التي تتراوح يوميا ما بين ٢٢٠ و٢٧٠ حالة من مختلف مناطق المحافظة.