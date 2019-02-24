الشونة الجنوبية: غياب الصيانة يفاقم من تردي أوضاع الطرق وخطورتها – فيديو

حابس العدوان

الشونة الجنوبية– في الوقت الذي یشكو فیه سكان بلواء الشونة الجنوبية تردي حالة عدد من الشوارع الرئيسة والمهمة، مشيرين إلى أن غياب الصيانة وعجز وزارة الأشغال فاقما من سوء اوضاعها وزاد من خطورتها على المواطنين.

وأكدوا أن بعض الحفر والمطبات مضى على وجودها أكثر من عام ورغم المطالبات المتكررة بضرورة صيانتها الا ان الرد يأتي بعدم وجود كوادر وآليات وخلطات اسفلتية لدى مكتب الاشغال، موضحين أن مكتب الأشغال عاجز تماما ومنذ سنوات عن تقديم خدمات الصيانة لهذه الشوارع.

ويبين المواطن خلف علي “أن كثرة الحفر والمطبات على طريق الرامة – الشونة الجنوبية، والذي يعتبر الشريان الرئيس الذي يربط مناطق شمال اللواء بجنوبه، تسببت بالكثير من الحوادث المرورية، والتي يعود معظم اسبابها إلى التوقف المفاجئ أو محاولة السائقين الابتعاد عن تلك الحفر العميقة” لافتا إلى ان الحجج التي يسوغها المعنيون لتبرير تقصيرهم غير مقنعة.



ويتساءل عمر الدغيمات عن أهمية وجود مكتب للأشغال في اللواء إذا لم يتمكن من إجراء أعمال صيانة للطرق تقع في صميم واجباته، وما فائدة وجوده إذا لم يكن لديه ورش فنية أو الآليات أو المواد اللازمة للقيام بالأعمال المطلوبة منه؟.

ورغم ان الأهالي تقدموا بـأكثر من عريضة للمعنيين تطالبهم بضرورة صيانة الطرق الرئيسة وإعادة تأهيلها، الا ان الجهات المختصة لم تحرك ساكنا لمعالجتها بحسب الدغيمات، مؤكدا ان معاناة المواطنين ومستخدمي هذه الطرق مستمرة وتزداد كل يوم مع استمرار تجاهل المعنيين.

ويبين عضو مجلس المحافظة عن المنطقة الدكتور عمر العدوان “أن عدم القيام بأعمال الصيانة فاقم من حجم الأضرار التي لحقت بالشوارع الرئيسة، والتي مضى على إنشائها عشرات السنين”، لافتا إلى “أن مكتب أشغال اللواء موجود اسما وليس له أي دور فاعل على أرض الواقع اذ انه يفتقر للورش الفنية والآليات أو حتى الخلطات الاسفلتية”.

ويقول العدوان إن بقاء الأمور على ما هي عليه الآن سـيزيد من الاخطار، التي يتعرض لها المواطنون نتيجة تردي حالة هذه الطرق التي تشهد على مدار الساعة حركة سير كثيفة، مشددا على ضرورة رفد المكتب بالكوادر والآليات اللازمة ورصد المبالغ الكافية لتمكينه من القيام بالواجبات المنوطة به.

من جانبه يوضح مدير مكتب اشغال الشونة الجنوبية المهندس عامر الدباس، ان السبب الرئيس لتهالك بنية عدد من الشوارع الرئيسة في اللواء هو المواطن، الذي يتعمد اسالة المياه العادمة إلى الشوارع بدلا من تصريفها في المكان المناسب لها، اضافة إلى قيام عدد من المواطنين بحفر هذه الطرق لتمرير انابيب الري الزراعية، مشددا على ضرورة تعاون الجميع للحفاظ على بنية هذه الطرق والتي تشهد حركة سير كثيفة على مدار العام جزء كبير منها مركبات ذات حمولات ثقيلة.

ويقر الدباس بعدم وجود كوادر فنية او ورش عمل في مكتب اشغال الشونة ما حد من قدرته على القيام بعمله على اكمل وجه، ما فاقم من أوضاع بعض الطرق التي تحتاج إلى صيانة متكررة، موضحا أن أوضاع هذه الطرق ازدادت سوءا بعد سحب الوزارة عطاء الصيانة من المقاول الذي كانت تسند إليه أعمال صيانة وتأهيل الطرق الرئيسة.

ويبين الدباس انه جرى رصد مبلغ 600 الف دينار هذا العام لمكتب الاشغال، وسيتم خلال الشهرين المقبلين طرح عدة عطاءات، منها عطاء شراء خدمات عمال وعطاء صيانة وتأهيل الحفر وعطاء لتعبيد طريق الشونة الجنوبية – الكرامة، اضافة إلى عطاء تنظيف العبارات والجسور وانشاء حماية لها.