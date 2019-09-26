الشونة الشمالية: بدء تطوير وتحسين الوسط التجاري

علا عبد اللطيف

الشونة الشمالية – تسعى بلدية معاذ بن جبل في الشونة الشمالية – لواء الغور الشمالي، الى العمل على تطوير وتحسين الوسط التجاري، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع، لتخفيف الأزمة المرورية داخل الوسط التجاري، والتي يعاني منها السكان، وخصوصا أن المنطقة تعتبر المركز الرئيس للواء الغور الشمالي.

وقال رئيس بلدية معاذ بن جبل المهندس ساري العبادي، إن المشروع القائم حاليا طال انتظاره منذ سنوات عديدة، لإنهاء العديد من المشاكل التي يواجهها المواطنون في منطقة الشونة الشمالية، وخصوصا داخل الوسط التجاري لما يعانيه من أزمة مرورية خانقة.

وأضاف بأن المشروع يشمل إنشاء جسر جديد على المدخل الرئيسي للشونة الشمالية، وبكلفة مالية تبلغ حوالي 250 ألف دينار أردني، للتخفيف إلى حد كبير من الازمة المرورية على المدخل القديم، والذي لم يعد يستوعب المركبات، نظرا للتوسع العمراني، وتحتوي على العديد من المواقع السياحية التي يرتادها المواطنون.

وأوضح العبادي، أن بإنجاز هذا المشروع سيشهد الوسط التجاري حركة مرورية انسيابية، نتيجة سلوك المركبات للجسر الذي سيغنيها عن المرور من الوسط التجاري، إضافة إلى ذلك صيانة الجسر القديم، وتأهيل الطريق المؤدي إلى المتصرفية، والوسط التجاري.

وأشار إلى أن المشروع سيعمل على تطوير سوق الشونة الشمالية، والذي يشمل بناء سوق جديد للخضار بكلفة 430 ألف دينار ويضم 28 مخزنا تجاريا، ومواقف أرضية للمركبات، ليحد من الأزمات المرورية داخل الوسط التجاري، والتخلص من السلبيات البيئية التي يتسبب بها سوق الخضار الحالي.

وأوضح العبادي، بأن البلدية ستعمل قريبا على تنفيذ خلطة اسفلتية للمشاريع المحتاجة بكلفة مليون و200 ألف دينار، بقرض من بنك التنمية والمدن والقرى وفتح وتعبيد طرق جديدة.

ولفت إلى أهمية مشروع تطوير وسط الشونة الشمالية، بالنهوض بالمنطقة التي تعتبر سياحية ومقصدا للزوار، وما تتمتع به من طبيعة زراعية، تعد ممرا إلى منطقة الباقورة المستعادة، إضافة لوجود منتجع حمامات الشونة الشمالية المعدنية ومقامات الصحابة.