الشونة الشمالية: شكاوى من انتشار البعوض والحشرات

الشونة الشمالية– شكا سكان الشونة الشمالية وبلدات حولها من انتشار البعوض والحشرات والقوارض بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام الماضية.

وطالب مواطنون بضرورة تنظيم حملات لمكافحة هذه الحشرات والتي باتت تمنعهم من فتح نوافذ منازلهم ليلا ونهارا، لافتين إلى أضرار البعوض والحشرات خاصة على الأطفال .

وبينوا أن بلدية المنطقة لم تنظم أية حملات لمكافحة البعوض على مدى الشهرين الماضيين ما زاد من حجم انتشارها خاصة مع انتشار الأعشاب والطبيعة الزراعية التي تحكم المنطقة .

من جهته قال رئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي، إن حملات مكافحة البعوض والقوارض كانت متوقفة خلال الفترة الماضية بناء على طلب الجهات الصحية حيث كانت مهام البلدية محصورة بعمليات التعقيم والرش لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد أنه جرى السماح أخيرا للبلديات بتنظيم حملات لمكافحة تلك الحشرات، مشيرا إلى أن البلدية ستطلق حملة خلال اليومين المقبلين بإشراف فريقين، أحدهما يتولى مناطق الشونة الشمالية والعدسية والباقورة، والآخر يتولى مناطق وقاص والمنشية وما حولها .

بترا