الشياب: أصبحنا غرباء في الأردن.. الفايز: الحكومة تضيق الخناق على المستثمرين

محمود الطراونة

عمان – قال النائب حسني الشياب إن الحكومات المتعاقبة تلعب بقوت الوطن الذي أصبحنا فيه غرباء.

وأضاف الشياب في كلمته بجلسة الموازنة: “اتساءل هنا ما هي خطة الحكومة لتشغيل المتعطلين عن العمل، وهل يعقل ان معدلات البطالة حوالي %20 وهي بتزايد مستمر وابناؤنا يبحثون عن عمل دون جدوى”.

وتابع: “هل يعقل ان تطل علينا وزارة العمل لتقول انها شغلت 30 الف عاطل عن العمل خلال شهور قليلة، اين هم الـ30 الفاً وكيف لنا ان نصدق ذلك واعداد العاطلين والباحثين عن عمل تتزايد في معظم شوارع الوطن”.

وأكد أن “تصريحات الحكومة ووعودها اصبحت كلها هباء منثورا، اصبحت كلها في مهب الريح، فاين هي المشاريع التي وعدت بتنفيذها الحكومة في عام 2019، واين هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيل هؤلاء المتعطلين الذين لا يثقون اليوم الا برب العزة ورب العباد”.

وأضاف: “اقولها بكل صراحة كفى كفى كفى!!!! اليوم ليس كالأمس ما تقوله اليوم تحاسب عليه بالغد شعبناً برمته اصبح واعياً ومدركاً ويملك ذاكرة قوية واقولها للحكومة للمرة الاخيرة يكفي وعود ويكفي احلام وردية ، ويكفي رسم لوحة جميلة ، فاللوحة قد رسمت من قبل فيها مأساة وخراب وفيها معاناة ، وفيها قسوة وفيها مواطن حزين يبكي ليل نهار لتأمين قوته اليومي وقوت عياله”.

من جهته، اتهم النائب حابس الفايز الحكومة بأنها ” تضيق الخناق على المستثمرين” من خلال فرضها لضرائب ورسوم وغرامات مالية على المستثمرين قبل بدء عملهم بالمشروع، على حد وصفه.

وطالب أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، بالتسريع في قانون “حبس المدين” وإرساله إلى مجلس النواب لإيجاد حل جذري للموقوفين بسبب التعثر المالي.

طالب النائب حابس الفايز الحكومة بفتح باب التجنيد في الجيش لأبناء البوادي الثلاث، واستثناءهم من المؤهل العلمي.

كما طالب أن تلغي الحكومة فوائد القروض الممنوحة للمزارعين من صندوق الاقتراض الزراعي، وأن تعفي المواد المستعملة في القطاع الزراعي من الضرائب والرسوم.

وطالب بتخفيض سعر أعلاف المواشي وبالتالي تخفيض العبئ على مربيهم، مبينا أن أسعار المواشي لا تغطي تكاليف الأعلاف.

وعزا ذلك إلى السماح بإستيراد الأسماك واللحوم المجمدة والأغنام من الخارج وبشكل غير منصف، بحسب قوله.

وطالب بالأسراع بتنفيذ مستشفى لواء الجيزة الحكومي، لافتا إلى الحاجة الماسة لها، ونظرا لوجود أرض مُتبرع بها لبناء المستشفى.

كما طالب بإنشاء مستشفى عسكري في لواء الموقر، بالإضافة لإيجاد فرص عمل لحاملي شهادة الدكتوراة في الجمعات الخاصة واستبدال هيئة التدريس غير الأردنيين بالأردنيين.

وطالب بتخصيص نسبة من التعيينات في هيئة التدريس لأبناء البادية الوسطى وحملة الشهادات العليا في التعيين في الجامعات الحكومية؛ كجامعة آل البيت واليرموك والأردنية والهاشمية والألمانية.

ودعا إلى إشراك قرى لواء الجيزة بشبكة الصرف الصحي، مشيرا إلى أن محطة تنقية جنوب عمّان تقع فيها.