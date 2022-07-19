الشيخ: اتصالات مكثفة مع الأردن لإيجاد حل للوضع المأساوي على معبر الكرامة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن السلطة تجري اتصالات مكثفة مع الأردن، لإيجاد حلول للفلسطينيين العالقين على جسر الملك حسين (معبر الكرامة).

جاء ذلك خلال تغريدة للشيخ على تويتر قال فيها: “نحمل حكومة اسرائيل مسؤولية الاوضاع الكارثية على معبر الكرامة ” جسر الملك حسين” . ونجري اتصالات مكثفة مع الاشقاء في الاردن لايجاد حلول لهذا الوضع المآساوي الذين يعيشه المواطنون الفلسطينيون في حركة تنقلهم . ونطالب اسرائيل باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء هذه المعاناة”.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قال اليوم الثلاثاء، إن ثمة مشاكل لوجستية على الجانب الإسرائيلي بشأن جسر الملك حسين، حيث إن المعبر من الجانب الإسرائيلي يفتح الساعة 8 صباحا، وقدوم المسافرين إلى جسر الملك حسين يبدأ مبكرا، ما ينتج عنه اكتظاظ.

وأضاف الفراية خلال تفقده فجر الثلاثاء، جسر الملك حسين، للاطلاع على سير العمل اليومي والتسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين من وإلى الأردن، أن “المشكلة اللوجستية تتعلق بالقدرة المنخفضة جدا للجانب الإسرائيلي باستقبال المسافرين، وهذا ما يمنع عبور جميع المسافرين عبر الجسر”.

وبين أن الجانب الإسرائيلي يستقبل نحو 4 آلاف مسافر يوميا بينما يوجد على الجسر نحو 7 آلاف، مؤكدا أنه سيتم تفويج المسافرين عبر الجسر قريبا بالعدد الذي يستطيع الجانب الإسرائيلي استيعابه.

وأكد أنه “لم يصلنا شيء رسمي من الجانب الإسرائيلي عن فتح جسر الملك حسين على مدار الساعة ونطالب بتطبيقه على أرض الواقع إذا كان متاحا”، موضحا أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على تواصل مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي بشأن الجسر.

وتأتي هذه الزيارة في ظل شكاوى من اكتظاظ المسافرين وطول ساعات الانتظار سواء في خدمة الـ vip أو في قاعات المسافرين المعتادة بسبب الزيادة غير المسبوقة في أعداد المسافرين وذلك بسبب عدة عوامل منها: انقطاع السفر لمدة عامين بسبب أزمة كورونا، وعطلة المدارس، وعودة المغتربين، وفترة الصيف.

وشهد جسر الملك حسين الحدودي مع الأراضي الفلسطينية، عبور 155 ألف مسافر منذ مطلع شهر تموز/ يوليو الحالي ولغاية الأحد، وفق مدير إدارة أمن الجسور رأفت المعايطة، وأضاف “بلغت أعداد المسافرين عبر الجسر في شهر تموز/يوليو من عام 2018، نحو 158 ألف مسافر طيلة الشهر، فيما بلغ العدد 156 ألفا طيلة الشهر ذاته للعام 2019”.

حيث يبلغ متوسط عدد المسافرين يومياً تقريباً 12 ألفا بين مغادر وقادم بينما في الوضع الطبيعي نحو 6 آلاف، وفق وزارة الداخلية.

وطالب مسافرون بتفعيل عمل المعابر (الملك حسين – اللنبي – الكرامة) المؤدية للأراضي الفلسطينية على مدار الساعة في ظل شكاوى من اكتظاظ المسافرين وطول ساعات الانتظار سواء في خدمة لـ vip أو في قاعات المسافرين المعتادة.

وأضافوا في حديثهم لقناة “المملكة” خلال وجودهم الاثنين، عند جسر الملك حسين مغادرين الأردن باتجاه الأراضي الفلسطينية أن أزمة المسافرين تحتاج لإيجاد آلية جديدة في التعامل مع المسافرين تسمح بعمل المعابر على مدار الساعة طوال الأسبوع دون توقف خاصة فترة الصيف.