الشيخ: استغلال خامات النحاس في ضانا مجدي اقتصاديا

عمان- الغد- نظمت شعبة الهندسة الجيولوجية والتعدين في نقابة المهندسين زيارة لمحمية ضانا، اطلع خلالها المشاركون على مواقع وجود النحاس.

وقال رئيس الشعبة المهندس سمير الشيخ، إن وفد الشعبة اطلع على أماكن تواجد النحاس السطحية، ومناجم التعدين القديمة والتي تعود إلى العصور القديمة والتي تم خلالها استغلال النحاس.

واضاف ان الباحثين وأصحاب الاختصاص الذي شاركوا في الزيارة أكدوا على الجدوى الاقتصادية لاستخراج النحاس وخاصة أن نسب تواجده تصل إلى 3 بالمائة في بعض التكوينات.

وأشار أن الوفد زار المواقع التي أجريت فيها دراسات عن كميات النحاس الموجودة في المنطقة.

واكد على ضرورة استغلال خامات النحاس بما يعود بالفائدة الاقتصادية على الوطن والمواطن.

ولفت الى ان الشعبة ستعمل انطلاقا من واجبها الوطني، على لفت الأنظار نحو المعادن التي تعود بالفائدة الاقتصادية، وضرورة استغلالها.

وشارك في الزيارة الدكتور جمال العلعالي، والمهندس عمر الطاهات، حيث قدموا شرحا حول مراحل استغلال واستكشاف خامات النحاس في ضانا، والدراسات التي أجريت عليه.

وضم الوفد رئيس واعضاء في فرع نقابة المهندسين في الطفيلة، وعدد من مهندسي الشعبة.