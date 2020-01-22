الشيخ الصباح يكشف تفاصيل المشروع الأضخم في الأردن: سنحول معان لتصبح مثل مدينة الأحمدي في الكويت

رهام زيدان

عمان- كشف الشيخ الكويتي مشعل الصباح، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع مصفاة البترول ومجمع البتروكيماويات الذي سيدشنه في محافظة معان، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار.

وقال الصباح في مؤتمر صحافي يعقد في الأثناء في عمان، إنه سيتم تحويل محافظة معان لتصبح مثل مدينة الأحمدي النفطية في الكويت، مشيراً إلى أنّ المشروع سيحول الأردن إلى بلد مصدر إلى الكويت.

وأضاف أنّ “المشروع يلقى دعما من جلالة الملك ومن أمير الكويت”، مشيراً إلى أنّه “سيوفر فرص لجميع شباب معان للعمل والتدريب”.

وأشار مشعل الصباح إلى أنّه “ليس لدينا أي مسؤول أردني شريك في المشروع. ولم نقدم عمولة أو رشوة لأي مسؤول أردني”.

وبين إلى وجود دور وتمويل أميركي للمشروع.

وتابع: “سنسعى لأن يبدأ العمل بالمشروع خلال ٣ سنوات وسيكون الخام المستخدم هو الأفضل الذي نحصل عليه”.

وزاد الشيخ الكويتي: “لا نريد أن ننافس المصفاة الحالية أو نخرج أحداً من السوق .. أولويتنا التصدير ثم سد الحاجة في السوق المحلية”