الشيخ جاسم بن حمد يقدم عرضا لشراء مانشستر يونايتد

تقدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، بعرض رسمي للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنسبة 100%.

وأكد الشيخ جاسم بن حمد العرض من خلال بيان صدر، الجمعة.

وجاء في البيان: “أكد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، اليوم، تقديمه عرضا لشراء أسهم نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بنسبة 100%”، مضيفا: “العرض يخطط لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى لوضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى”.

وأوضح البيان أن العرض سيكون “بلا ديون عبر مؤسسة 9 2 التابعة للشيخ جاسم، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع، وكذلك تجربة المشجعين والمجتمعات الّتي يدعمها النادي”.

وتابع البيان: “تتمثل رؤية العرض في أن يُعرف نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بتميزه في كرة القدم، ويُنظر إليه على أنه أعظم نادي كرة قدم في العالم”.

وأتم البيان: “سيتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالعرض عند الاقتضاء، وكذلك مع تطورت عملية العرض”.

ويترأس جاسم بن حمد آل ثاني مجلس مصرف قطر الإسلامي، أحد البنوك القطرية.

ولم يعلق النادي الإنجليزي و “Raine Group”، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تتولى بيع النادي، على البيان.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن مالكو “الشياطين الحمر” عائلة “غليزر” عن نيتهم ​​استكشاف بيع النادي الشهير.

ويُعد جاسم بن حمد آل ثاني هو صاحب ثاني عرض لشراء للنادي، إذ كانت شركة “إينيوس” عبر مالكها الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، قد تقدمت بعرض لشراء النادي، وذلك وفقا لصحيفة “التايمز” البريطانية، الشهر الماضي.

وكانت مجموعة “Raine” حددت يوم الجمعة الساعة 10 مساءً (الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي)، موعدا نهائيا لاستلام العروض، وفقاً لتقارير متعددة.-(CNN)