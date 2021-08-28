الشيخ حسن يلتقي مجموعة من الصناعيين

عمان -الغد- التقى الدكتور ماهر الشيخ حسن نائب محافظ البنك المركزي رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض مجموعة من الصناعيين الراغبين بالتوسع في عمليات التصدير بحضور خطاب البنا ممثل غرفة تجارة عمان في مجلس إدارة الشركة ومدير عام الشركة الدكتور محمد الجعفري.

وهدف اللقاء إلى تعريف المصدرين ببرامج التمويل التي يقدمها البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، ودور برامج الشركة الأردنية لضمان القروض في ضمان تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة من الجهاز المصرفي ومزايا الاستفادة من برنامج ضمان ائتمان الصادرات.

وبين د. ماهر الشيخ حسن نائب محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة ضمان القروض، أن البنك المركزي يقدم العديد من البرامج التمويلية بأسعار فائدة تفضيلية للمساهمة في تعزيز تنافسية الصناعة المحلية بما في ذلك برنامج سلف البنك المركزي الذي يبلغ سقفه حوالي 1,2 مليار دينار والذي تم خلال العام الماضي توسيع غايات الاستفادة من البرنامج لتشمل رأس المال العامل وكلف التشغيل إلى جانب تمويل عمليات إنشاء وتوسيع الاستثمار القائمة.

وأشار الشيخ حسن إلى حصول القطاعات الاقتصادية المختلفة من البرنامج الذي تم رفع سقفه إلى 700 مليون دينار وتمديد العمل به حتى نهاية العام الحالي. داعياً كافة الصناعيين والشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الأخرى إلى الاستفادة من هذه البرامج في ظل انخفاض كلفها وإتاحتها بشروط ميسرة مع توفر الضمان الذي تقدمه الشركة الأردنية لضمان القروض لهذه التمويلات.

من جانبه بين الدكتور محمد الجعفري مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض أن تعدد البرامج التي تقدمها الشركة وتخفيض عمولات الضمان عليها يهدف إلى مواصلة التوسع في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأشار خطاب البنا إلى أهمية التواصل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة وضرورة استفادة هذه القطاعات من برامج التمويل المتاحة من البنك المركزي، والتي وجدت لدعم الاقتصاد الأردني في المرحلة الحالية وأهمية الاستفادة من البرامج المتنوعة المتاحة لدى شركة ضمان القروض، سواء ما يتعلق بعمليات ضمان القروض أو ضمان ائتمان الصادرات لتمكين الشركات من الحصول على التمويل بكلف وشروط ميسرة وتأمين عمليات التصدير، الأمر الذي سيتيح لها التوسع في الأسواق القائمة والدخول إلى أسواق جديدة، مشيراً إلى توفر هذه البرامج من خلال كافة البنوك العاملة في المملكة سواء البنوك التجارية أو الإسلامية.