الشيخ سعود: نتطلع لبناء تعاون رياضي وتسويق الأردن سياحيا في المونديال

خالد العميري

عمان – أكد السفير القطري في عمّان، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن دولة قطر تسعى دائما إلى توسيع آفاق مستوى التعاون الرياضي بين جميع دول العالم، مؤكدا تطلعات “الدوحة” لبناء تعاون رياضي مشترك مع الأردن، بهدف توفير أرضية قوية لإنجاح ملف كأس العالم 2022، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، من خلال دولة قطر، التي باتت تعرف بـ “عاصمة الرياضة العالمية”.

وأشار السفير القطري في حوار خاص لـ “الغد”، الى أن العلاقات الأردنية القطرية ذات جذور تاريخية، وباتت تشهد تقدما ملحوظا قي السنوات الأخيرة في كل المجالات وبمختلف القضايا، لافتا إلى التطلعات المستمرة لتعزيز آفاق التعاون في العديد من القضايا، على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية بين البلدين الشقيقين.

فرص عمل للأردنيين في المونديال

وتطرق السفير القطري للحديث عن زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر – إلى أرض المملكة ولقائه مع جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع العام 2020، بقوله: “هذه الزيارة عكست متانة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، فخلال العام 2018 جاءت منحة من سمو أمير دولة قطر بتخصيص 10 آلاف وظيفة للأشقاء الأردنيين في قطر، وفي العام 2020 تم زيادتها لتصل إلى 20 ألف فرصة عمل”. وتابع: “لا شك أن التداعيات القسرية التي فرضتها جائحة كورونا على كل دول العالم، أثرت على العديد من القطاعات، لكننا نتمنى أن تبدأ الحياة بالعودة إلى طبيعتها في القريب العاجل”.

استعدادات متواصلة لاستضافة كأس العالم

وكشف الشيخ سعود عن جاهزية دولة قطر الشقيقة لاستضافة مونديال 2022، وانها: “ تتطلع للترحيب بالمشجعين المتوقع قدومهم إلى قطر من مختلف دول العالم، لحضور مباريات المونديال الكروي الذي تستضيفه قطر”.

وشدد السفير القطري على أن المشجعين والزوار القادمين من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المونديال، سيحظون بتجربة لا مثيل لها نظرا لاعتدال الطقس في الدوحة خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، فضلا عن استمتاعهم بكرم الضيافة العربية التي يعرف بها سكان قطر والمنطقة العربية.

وقال السفير القطري: “أنهينا بحمد الله أكثر من 90 % من مشاريع البنية التحتية التي سيتم تخصيصها للمونديال، وعلينا التباهي بهذا الإنجاز بعدما حصلنا على إشادات دولية واسعة في هذا الجانب”.

برنامج سياحي مشترك

ولدى سؤال السفير القطري عن مدى إمكانية تفعيل برنامج السياحة الرياضية “المشترك” الذي تحدث عنه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بعد لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال: “بالفعل تم التحدث عن البرنامج السياحي المشترك وإمكانية تنظيم برنامج لاستقطاب السياح وزيارة الأردن، خلال وجودهم في الدوحة لحضور مباريات كأس العالم 2022”.

وأضاف: “لقد بحث مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات مع مدير عام خطوط الطيران القطرية في عمّان سامر خلف، سبل تسويق الأردن سياحيا وجذب مشجعي الساحرة المستديرة من كل أرجاء العالم لزيارة الأردن خلال إقامة فعاليات المونديال، من خلال الخطوط الجوية القطرية”، وذلك على هامش لقاء السفير القطري مع وزير السياحة والآثار نايف الفايز.

دعم رياضي قطري للأردن

واستعرض الشيخ سعود، دعم الاتحاد القطري بكرة القدم للأردن من خلال إقامة المعسكرات التدريبية في الدوحة وتذليل العقبات أمامهم، إلى جانب علاج الرياضيين المصابين في مركز اسبيتار الطبي، مشيرا: “دائما ما تسخر قطر كل منشآتها وكوادرها لدعم المنتخبات الوطنية الأردنية، من خلال استضافة المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمختلف المنتخبات، إلى جانب استقبال اللاعبين المصابين في مركز اسبيتار الطبي، ما يؤكد حرصنا على سلامة اللاعبين ومعالجتهم”.

وتابع: “وقع رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة الأردني سمو الأمير علي بن الحسين، اتفاقية في آذار (مارس) من العام 2018 مع الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري، وارتكزت في مجملها على سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين القطري والأردني في العديد من المجالات، أبرزها شؤون التنظيم والإدارة والتسويق والمنشآت الرياضية وتطوير المدربين واللاعبين وتبادل الخبرات”.

كأس العرب يعود من بوابة الدوحة

وأشار السفير القطري إلى سعيهم الدائم لتوسيع مجالات التعاون الرياضي بين جميع دول العالم، وذلك بعد استضافة بطولة كأس العرب 2021 في قطر لتقام في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل وحتى الثامن عشر من الشهر ذاته، وسط مشاركة 22 منتخبا، هي: الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، اليمن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات، والأردن، وذلك بعد انقطاع دام نحو 9 سنوات وتحديدا بعد النسخة الأخيرة التي أقيمت في السعودية العام 2012 وفاز بلقبها المنتخب المغربي على ليبيا بركلات الترجيح.

وستقام بطولة كأس العرب – التي تقام تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” – على 7 ملاعب من أصل 8 ملاعب تم انشاؤها لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، وهي “ستاد البيت” بالخور و”ستاد الجنوب” في الوكرة و”ستاد راس أبو عبود” و”ستاد التمامة” في الدوحة، و”ستاد المدينة التعليمية” و”ستاد الريان” و”ستاد خليفة الدولي” بمدينة الريان القطرية.

وشدد السفير القطري على تطلعهم الدائم لتحقيق تعاون رياضي مشترك مع المملكة، مؤكدا”: “لن ندخر جهدا لتوفير أرضية قوية لإنجاح ملف كأس العالم 2022”.