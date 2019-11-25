الشيشاني يهزم بطل أفريقيا ويتوج بذهبية المصارعة العربية

خالد المنيزل

القاهرة – ظفر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة زيد الشيشاني بذهبية وزن 125 كغم للمصارعة الحرة، بعد ان حقق الفوز بجدارة على احمد محمد السيد بطل أفريقيا وثالث أولمبياد الشباب الماضي بالارجنتين، بتثبيت الكتف في الجولة الثانية.

كما حقق نجوم المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية ميداليتين فضيتين، عن طريق عبدالكريم ابو دعيج بوزن 80 كغم، وارزو شاميل بوزن 74 كغم، في البطولة العربية للرجال للمصارعة، التي تختتم اليوم.



وعبر اللاعب زيد الشيشاني عن فخره بهذا الانجاز الذي تحقق، علما بأنه حضر للبطولة للمشاركة واكتساب الخبرة وعمره أقل من 18 عاما، واضاف انه سيكمل المشوار من اجل تحقيق انجازات أردنية خلال أولمبياد الشباب العام 2022.

وفور انتهاء النزالات قام عضواتحاد المصارعة الآء المجالي وصالح زريقات بتتويج البطل الشيشاني.

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