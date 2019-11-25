الشيشاني يهزم بطل أفريقيا ويعتلي القمة باقتدار

خالد المنيزل

القاهرة – ظفر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة زيد الشيشاني بذهبية وزن 125 كغم للمصارعة الحرة، بعد أن حقق الفوز بجدارة على احمد محمد السيد بطل أفريقيا وثالث أولمبياد الشباب الماضي بالارجنتين، بتثبيت الكتف في الجولة الثانية.

كما حقق نجوم المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية ميداليتين فضيتين، عن طريق عبدالكريم أبو دعيج بوزن 80 كغم، وارزو شاميل بوزن 74 كغم، في البطولة العربية للرجال للمصارعة، التي اختتمت أمس.

وعبر اللاعب زيد الشيشاني عن فخره بهذا الانجاز الذي تحقق، علما بأنه حضر للبطولة للمشاركة واكتساب الخبرة وعمره أقل من 18 عاما، واضاف انه سيكمل المشوار من اجل تحقيق إنجازات أردنية خلال أولمبياد الشباب العام 2022.

وفور انتهاء النزالات قام عضو الاتحاد الأردني آلاء المجالي وصالح زريقات بتتويج البطل الشيشاني.

وعبر اللاعبون والمدربون في الوفد عن اعتزازهم بهذا الإنجاز الكبير الذي يتحقق للمرة الأولى.

ذهبية بجدارة

بدأ لاعب المنتخب الوطني زيد الشيشاني الجولة الأولى بقوة مسجلا 4 نقاط، بعد أن تمكن من حركة رول لمنافسه، بحركة دوران رائعة، لكن المصري أحمد السيد نال نقطتين باخراج زيد خارج الحلبة، ليعود زيد وينال نقطتين، وتنتهي الجولة الأولى بتقدم الشيشاني 6-4، وفي الجولة الثانية تألق الشيشاني واستطاع تثبيت كتف المصري السيد، ليعلن الحكم فوزه بالميدالية الذهبية، بعد أن انسحب بقية اللاعبين من الوزن.

فضيتان

بدأ لاعب المنتخب الوطني عبدالكريم أبو دعيج مشواره بوزن 80 كغم، بالفوز على لاعب السودان علي عثمان بتثبيت الكتف، وعلى اليمني عصام عبدالكريم بتثبيت الكتف كذلك، وخسر في النهائي أمام المصري سامي حمدي بتثبيت الكتف لينال الفضية.

وحقق اللاعب ارزو شاميل الفوز على اللاعب الكويتي محمد جاسم بتثبيت الكتف، ومن ثم فاز على السوداني بالانسحاب، وخسر أمام المصري بعدم التكافؤ 8-1 لينال الفضية.

المرافي فخور بالإنجاز

قال مدرب المنتخب الوطني رمزي المرافي انه فخور بالإنجاز الذي تحقق في المصارعة الحرة، خاصة وان المنتخب شارك بثلاثة اوزان فقط وحقق إنجازات في كل الأوزان، وكذلك نال المنتخب كذلك قبل يومين ميداليتين فضيتين في بطولة ابراهيم مصطفى.

وأكد ان المستقبل سيكون جيدا للمصارعة التي بدأت تعتمد على جيل الشباب، وشكر كل من ساهم بهذا الانجاز مبديا شكره للاتحاد على توفير كل أسباب النجاح للمنتخب والمشاركة في البطولة.

إشادة بمستوى المنتخب

أشاد عدد من المدربين والمتابعين بالمستويات الفنية الجيدة للاعبين الأردنيين، خاصة وان أغلبهم من فئة الشباب، حيث قال المدرب السابق للمنتخب الوطني المصري محمود فتح الله إن تطورا كبيرا حدث على أداء المنتخب، واثبت اللاعبون انهم قادرون على الفوز على أبطال العرب وافريقيا من اللاعبين المصريين. بدوره بين المدرب والحكم أحمد زكي أن هناك خامات أردنية عالية المستوى، قادرة على العودة بالمصارعة الأردنية إلى منصات التتويج والمنافسة على القاب البطولات، اذا توفر لها الاعداد الجيد والمشاركات الخارجية.