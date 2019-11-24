الشيف “أنوراج نير” في مطعم “إندو” الهندي بفندق “إنتركونتيننتال”



عمان- يسعى فندق إنتركونتيننتال الأردن دوما إلى تقديم تجارب لا مثيل لها لضيوفه، ولذلك، على مدى يومين، يقدم الفندق العريق على مدى يومين فرصة لتذوق أطباق المطبخ الهندي الأصيلة، من إبداع الشيف الهندي الشهير أنوراج نير، الذي سيأخذ الضيوف في رحلة مميزة، تحديدا في مطعم إندو الهندي، يومي الخميس والجمعة 28 و29 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

يمتلك الشيف أنوراج نير أكثر من 22 عاما من الخبرة في الشرق الأوسط، أوروبا، وأستراليا، كما ربح العديد من الجوائز تقديرا لإبداعاته في مجال فن الطهي الهندي. والآن، ستجدونه في فندق إنتركونتيننتال الأردن لتجربة قائمة الطعام الفاخرة التي صممها خصيصا لضيوف مطعم “إندو” التي ستأخذهم إلى عوالم مليئة بالطعم المميز والأطباق الفريدة.