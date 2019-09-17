الشيف إسماعيل ينضم لفريق “فيرمونت عمّان”

عمان- أعلن فندق فيرمونت عمّان، أحد فنادق مجموعة AccorHotels العالمية؛ الفاخر الوحيد في الأردن بتصنيف خمس نجوم ديلوكس، مؤخراً، عن انضمام توفيق إسماعيل كشيف الحلويات.

ويأتي تعيين السيد توفيق إسماعيل كخطوة من فندق فيرمونت عمّان ضمن سلسلة التعيينات التي حصلت مؤخراً والتي تهدف لاستقطاب أفراد لفريق العمل ذوي خبرة عالية في مجالاتهم المختلفة ليقدموا إضافة نوعية وخبرة استثنائية لنزلاء وضيوف فندق فيرمونت عمان.

وقد عبر المدير العام لفندق فيرمونت عمّان، السيد فضيل وهبة، قائلاً: “يسعدني انضمام السيد توفيق اسماعيل لفريق فيرمونت عمان، فهو يتمتع بموهبة متميزة في إعداد الحلويات والمخبوزات ببراعة؛ حيث سيكرس خبرته الغنية والتي ستتيح لضيوفنا فرصة التمتع بابتكاراته الفريدة واللذيذة والتي ستنال رضاهم بكل تأكيد”.

ويتمتع الشيف إسماعيل بخبرة واسعة قضاها في العديد من الفنادق المرموقة في الدول العربية، فقد بدأ مسيرته في مجموعة فنادق انتركونتيننتال في لبنان، من ثم انتقل بعدها ليتسلم عددا من المناصب القيادية في منتجعات وفنادق فاخرة في كل من الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، المالديف وقطر، مما ساعده على تعلم وتطوير الوصفات المختلفة، بالإضافة إلى اكتشاف تقنيات جديدة من خلال العمل مع طهاة موهوبين، بما في ذلك الشيف المرموق فابيان مارتينيز.

وقد حصل الشيف إسماعيل على شهادة البكالوريس في مجال المخبوزات والحلويات، أتبعها بدورة خاصة في معهد ستيفان كلاين في فرنسا للتخصص بتزيين الحلويات، وقد فاز بالعديد من الجوائز في فرنسا ولبنان.