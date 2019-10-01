الشيف السلاق من “البوليفارد أرجان” حكم معتمد لدى “WACS”

عمان – اختارت الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة (WACS)، الشيف التنفيذي في فندق البوليفارد أرجان من روتانا، منير السلاق، حكما دوليا معتمدا في فنون الطهي من الفئة “ب”.

وأكدت الرابطة العالمية (WACS) أن الشيف منير السلاق- وهو أيضا الرئيس الفخري لجمعية الطهاة الأردنيين- قد استوفى شروط الاعتماد لديها، بعد مشاركته في ورش العمل الخاصة بالطهاة العالميين التي عززت من أدائه المهني وخبراته الشخصية في تقييم المنافسات والنقد الكامل لفنون الطهي والمعجنات، كما أثبت أيضا قدرته على العمل في بيئة روح الفريق الواحد والتي تعد ضرورية لنجاح عمل الحكام.

ويمتلك الشيف السلاق، خبرات ممتدة تجاوزت الثلاثة عقود في الضيافة وفنون الطهي وله باع طويل في تأهيل أفواج من الطهاة المميزين على المستوى الوطني والإقليمي، إلى جانب سمعته الطيبة وبصمته على مستوى هذا القطاع حيث يحظى بثقة عالية من جميع المؤسسات ذات العلاقة .

وهنأ مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عماد زابوره، الشيف التنفيذي منير السلاق على هذا الاعتراف الدولي الذي يؤكد مجددا مكانته الرفيعة والمتميزة في قطاعه ومهاراته العالية في فنون الطهي.

وأعرب زابوره، عن فخره وإعتزازه بكون السلاّق الشيف التنفيذي في الفندق حيث يقدم العديد من المفاهيم والأفكار المبتكرة في مجال الطهي وذلك بإضفاء لمساته الخاصة على الأطباق المقدمة للزبائن.