الشيف بوراك ينهار باكياً: الوضع صعب (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للشيف التركي الشهير بوراك، وهو يبكي منهاراً عقب الزلزال العنيف الذي ضرب فجر أمس الاثنين تركيا وسوريا، وراح ضحيّته الآلاف من القتلى والجرحى.

وظهر الشيف بوراك أوزديمير في الفيديو والدموع تملأ عينيه، ويطلب المساعدة للمتضررين، قائلاً “إنهم لا يستطيعون فعل شيء والوضع صعب في تركيا”.

وشارك بوراك فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام”، قال فيه: “لا يمكنني أن أصف حزني، لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع”.

كما نشر الشيف الذي عرف بمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم، فيديو آخر لمساعدات غذائية يرسلها إلى المناطق المتضررة في تركيا.

يذكر أنه في وقت مبكر من صباح الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا ومناطق شمال سوريا، مخلفا مئات الضحايا والمصابين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ، اليوم الثلاثاء، في عشرة أقاليم دمرها زلزالان أسفرا عن سقوط ما يربو على 5500 قتيل وأحدثا دمارا كبيرا بمنطقة واسعة في جنوب تركيا وفي سوريا المجاورة.

وسوى الزلزال آلاف المباني والمستشفيات والمدارس بالأرض، وجعل عشرات الآلاف بين مشرد ومصاب في العديد من المدن التركية والسورية. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة وهو الأكثر دموية في تركيا منذ عام 1999 وأعقبه زلزال ثان بعد ساعات.

وأعاق الطقس الشتوي القارس جهود البحث وتوصيل المساعدات وفاقم محنة المشردين. وتعيش بعض المناطق بلا وقود ولا كهرباء. -وكالات

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