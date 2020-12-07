الشيكات المرتجعة ترتفع إلى 1.6 مليار دينار

هبة العيساوي

عمان-ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي بنحو 190 مليون دينار أو ما نسبته 13.4 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات المقاصة الشهرية في البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.603 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.413 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة

4.4 %.

وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول أحد عشر شهرا من العام الحالي بنسبة

16.8 % لتبلغ 30.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 36.9 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي 6.08 مليون شيك.

وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد ارتفعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع زيادة في عددها خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي بنسبة 14.6 % لتصل إلى نحو 439 ألف شيك مقارنة مع 383 ألفا.

في حين بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد نحو 1.207 مليار دينار وعددها 343 ألف شيك.

يشار إلى أن البنك المركزي قرر، خلال فترة الحظر الشامل نتيجة كورونا، عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.

وبين البنك آنذاك أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الحالية ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم بالوقت المناسب، كما أشار الى أن هذا القرار يخص الشيكات المعادة خلال الفترة من 18/03/2020 ولغاية 31/03/2020، وعلى أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أي شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.

إلى ذلك، تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام الماضي بنحو 130 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 % مقارنة مع العام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.7 مليار دينار في العام الذي

سبقه.