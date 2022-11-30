الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ترتفع 150%

عمان-اكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) محمد الصمادي، أن المنتجات الوطنية تمتلك فرصا واسعة لزيادة حصتها بالسوق الاوروبية نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية.

وبين الصمادي المسؤول عن ملف التصدير والمشاركة بالمعارض الخارجية بالجمعية أن ارتفاع الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الاوروبي خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 150% دليلا واضحا على قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة داخل الأسواق الاوروبية، مؤكدا ان الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية بدليل وصولها الى اكثر من 142 سوقا حول العالم بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها.

وأشار الى ان اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات الوطنية والتي تتيح دخول المنتجات الوطنية لأسواق الاتحاد الاوروبي دون اية رسوم جمركية.

وارتفعت الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الاوروبي خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي الى 320.3 مليون دينار مقابل 127.9 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة نسبتها 150% وفق اخر ارقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وأكد الصمادي اهمية الصادرات الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين بالإضافة الى تعزيز احتياطي المملكة من سلة العملات الاجنبية.

واشار الصمادي الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في سبيل زيادة الصادرات الوطنية من خلال زيادة التنسيق وتوحيد الجهود التسويقية والترويجية للمنتجات الوطنية والعمل على تنويع قاعدة المنتجات والأسواق التصديرية.

وشدد على ضرورة تخفيض كلف الانتاج المتعلقة بكلف الطاقة وأجور النقل من زيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالإضافة الى دعم المشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية للقطاعات الواعدة التي تمتلك فرصا كبيرة لدخول الاسواق الاوروبية.

واشار الى الجهود الكبيرة التي تبذلها (جيبا) في تنظيم زيارات وبعثات تجارية منتظمة إلى دول اوروبا لاستكشاف الفرص وتعزيز التبادل التجاري، إضافة إلى المشاركة في مختلف المعارض الأوربية المتخصصة، وإعداد برامج أردنية أوروبية مشتركة لتبادل الخبرات ولرفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن (جيبا) تساعد الشركات الأردنية على التصدير للأسواق الأوروبية وتحسين منتجاتها للتوافق مع متطلبات الأسواق الأوروبية، عبر برنامج الخبراء الهولنديين الذي يقدم خدمات مجانية للشركات تتضمن التدريب والتأهيل لتطوير المنتجات لتتمكن من الدخول للسوق الأوربية.

وأكد حرص (جيبا) على تعزيز التبادل التجاري الأردني مع دول الاتحاد الأوروبي وزيادة الصادرات واكتشاف فرص التصدير واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية.

ودعا الصمادي الحكومة الى ضرورة الإسراع في اصدار نظام التتبع وتفعيل الاتفاقيات المختلفة مثل UPOVالمتعلقة بالصناعات الغذائية وانتاج البذور من اجل اتاح الفرص للشركات الاردنية بالتصدير ودخول السوق الاوروبية الامر الذي يزيد من الصادرات الى اوروبا.