الصادرات الوطنية ترتفع بنسبة 11%

عمان– ارتفعت الصادرات الوطنية في الشهرين الاولين من العام الحالي بنسبة 4ر11 بالمئة لتصل قيمتها الى 721 مليون دينار، مستفيدة من تحسن صادرات الاسمدة خصوصا في شباط الماضي.

وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، التي تشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2019 بلغت 857 مليون دينار بارتفاع نسبته 8ر9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 136 مليون دينار خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2019 بارتفاع نسبته 5ر2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 2243 مليون دينار خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2019 بانخفاض نسبته 8ر1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

(بترا )