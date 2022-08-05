أيمن وجيه الخطيب – تقدمت لاعبة التايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) في التصنيف الأولمبي الجديد إلى المركز الثالث برصيد 254.36 نقطة، بعد أن كانت تحتل المركز الخامس.

كما تقدمت الصادق أيضا مركزين، في التصنيف العالمي، لتحتل المركز الثالث برصيد 269.34 نقطة.

وتراجع لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) في التصنيف الأولمبي لوزنه، إلى المركز الرابع برصيد 227.1 نقطة، بعد أن كان يحتل المركز الثاني، وتراجع في التصنيف العالمي ليصبح في المركز الثالث برصيد 227.51 نقطة، وحل في الوزن ذاته بالتصنيف الأولمبي فهد عمار في المركز الحادي والعشرين برصيد 96.15 نقطة.

وضمن التصنيف الأولمبي، احتل زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم) المركز التاسع برصيد 124.68 نقطة، متقدما بمركز واحد، وجاء زيد مصطفى في المركز التاسع عشر برصيد 101.3 نقطة.

واحتل محمود الطرايرة المركز 53 (وزن تحت 58 كغم) برصيد 55.51 نقطة، وحل في الوزن ذاته لؤي حميدان في المركز 87 برصيد 35.37 نقطة وجاء في الوزن ذاته ليث الرواشدة في المركز 127 برصيد 24.34 نقطة.

وجاءت نتالي الحميدي (وزن تحت 57 كغم) في المركز 38 برصيد 79.56 نقطة، وحلت يارا ياسين في الوزن ذاته بالمركز 67 برصيد 33.10 نقطة.

وفي التصنيف العالمي، بقي زيد الحلواني في المركز الثاني في وزن تحت 63 كغم، برصيد 125.88 نقطة، وتراجع لؤي حميدان مركزين ليحتل المركز 36 في وزن تحت 54 كغم، برصيد 32.34 نقطة، وجاء في الوزن ذاته لؤي الرواشدة في المركز 51 برصيد 24.34 نقطة،

وتقدم محمود الطرايرة مركزين واحتل المركز الـ 29 في وزن تحت 58 كغم، برصيد 48.19 نقطة، وتراجع زيد مصطفى مركزا ليحتل المركز الحادي عشر في وزن تحت 68 كغم برصيد 100.59 نقطة،

وتراجع فهد عمار إلى المركز العاشر في وزن تحت 87 كغم، برصيد 69.68 نقطة. وحل بالمركز 86 في وزن تحت 80 كغم برصيد 16.35 نقطة،

وتقدمت يارا ياسين إلى المركز 43 في وزن تحت 57 كغم برصيد 33.10 نقطة، فيما جاءت نتالي الحميدي في المركز الحادي عشر في وزن تحت 62 كغم، برصيد 78.80 نقطة، وبقيت راما أبو الرب في المركز الثاني عشر في وزن تحت 73 كغم، برصيد نقطة 66.05 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى ان مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للتايكواندو، مرهونة بالبطولات التصنيفية الأولمبية والعالمية، حيث يستطيعون من خلال نتائجهم، التقدم في التصنيفين.

وستكون الجولة الثانية من سلسلة جراند بري التي ستقام في فرنسا الشهر المقبل، فرصة قوية للاعبين من أجل تحسين مراكزهم.