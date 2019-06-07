الصادق تحقق فوزها الأول بالجائزة الكبرى للتايكواندو

روما– حققت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق فوزها الأول على البرازيلية ميلانا توتونيل المصنفة 17 عالميا، بالنقطة الذهبية بعد التعادل بالوقت الأصلي 10-10، في الجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى المقامة في العاصمة الإيطالية روما.

وتقدمت حوليانا الصادق بالجولة الأولى 4-1، وتراجعت في الجولة الثانية 4-7، لتعود في الجولة الثالثة وتتقدم 10-8، وخسرت نقطتين بسبب الخروج من الحلبة لتنال انذارين ويتحقق التعادل 10-10، لتعود جوليانا في الجولة الرابعة وتنال نقطة انتقلت بها الى الدور ال 16 لتواجه الكرواتية دوريس بولي.