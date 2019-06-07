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الصادق تحقق فوزها الأول بالجائزة الكبرى للتايكواندو

منذ 5 ساعات
جوليانا الصادق

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روما– حققت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق فوزها الأول على البرازيلية ميلانا توتونيل المصنفة 17 عالميا، بالنقطة الذهبية بعد التعادل بالوقت الأصلي 10-10،  في الجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى المقامة في العاصمة الإيطالية روما.

وتقدمت حوليانا الصادق بالجولة الأولى 4-1، وتراجعت في الجولة الثانية 4-7، لتعود في الجولة الثالثة وتتقدم 10-8، وخسرت نقطتين بسبب الخروج من الحلبة لتنال انذارين ويتحقق التعادل 10-10، لتعود جوليانا في الجولة الرابعة وتنال نقطة انتقلت بها الى الدور ال 16 لتواجه الكرواتية دوريس بولي.

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