الصادق.. نجمة أردنية تحقق إنجازا في التصنيف العالمي وتتطلع للذهب الأولمبي

أيمن وجيه الخطيب – تواصل لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) تألقها على المستويين الأولمبي والعالمي، وتألقت الشهر الماضي لتتقدم في التصنيف الأولمبي الجديد إلى المركز الثالث برصيد 254.36 نقطة، بعد أن كانت تحتل المركز الخامس، كما تقدمت الصادق أيضا مركزين، في التصنيف العالمي لتحتل المركز الثالث برصيد 269.34 نقطة.

وقالت الصادق لـ :” الغد” : ما حققته من تقدم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، يعد إنجازا كبيرا للتايكواندو الأردنية والعربية بشكل عام وللفتاة الأردنية والعربية، كنا نطمح في وقت سابق في احتلال مراكز ضمن المراكز الستة الأولى، والآن تقدمنا لننافس على المراكز الثلاثة الأولى في التصنيفين الأولمبي والعالمي.. بالطبع تحسين إداء اللاعبين واللاعبات الأردنيين في كافة المستويات العالمية التصنيفية والآسيوية، أتطلع للتقدم للمركزين الأول والثاني ونيل الميدالية الذهبية في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام، كنت قد حققت الميدالية الفضية في الجولة الأولى في إيطاليا، وهو إنجاز اعتز به”.

وأضافت :” تحسن وضع الفتاة العربية في لعبة التايكواندو، وباتت تنافس على مراكز متقدمة أتطلع للحفاظ على تصنيفي من أجل حجز مقعدي في أولمبياد باريس 2024، وأطمح لنيل ميدالية أولمبية للأردن”.

وأشارت الصادق:” يخصع المنتخب الوطني للتايكواندو لمعسكر تدريبي داخلي استعدادا للجائزة الكبرى في فرنسا، ويركز المدير الفني للمنتخبات الوطنية والمدربين على رفع اللياقة البدنية للاعبين والحفاظ على مستوياتهم الفنية، ونحن الآن بصدد الدخول في منافسات الجائزة الكبرى، كنا قد اطلعنا على مستويات اللاعبين العرب والعالميين، اطمح بكل تأكيد إلى جانب زملائي في الفريق لتحقيق إنجازات جديدة والتقدم في التصنيفين الأولمبي والعالمي من خلال الجائزة الكبرى”.

التوقعات تصيب

أصابت توقعات المدير الفني لمنتخبات التايكواندو فارس العساف في النتيجة التي حققها المنتخب الوطني للتايكواندو في اليوم قبل الأخير من اختتام منافسات لعبة التايكواندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي ما زالت منافساتها مستمرة في مدينة قونية التركية.

وتوقع العساف أن يحرز المنتخب الوطني للتايكواندو ميداليتين فضية وبرونزية عن طريق اللاعب فهد عمار واللاعبة راما أبو الرب.

وحول توقع العساف قال:” للغد” : التوقعات كانت في محلها، حيث أنني أشرف على تدريب فهد عمار وراما أبو الرب منذ العام 2018، وأنا على دراية كبيرة بقدراتهم الفنية في النزالات، ويتمتعان الآن بخبرة كبيرة من خلال مشاركتهما في بطولات آسيوية وعالمية، ولهما بصمات واضحة على المستويين الاقليمي والعالمي”.

وأضاف: “توجه اتحاد التايكواندو حاليا، يتمحور في إنشاء جيل مستقبلي من اللاعبين، ولهذا السبب شارك 41 لاعبا في بطولة العالم للأشبال والناشئين مؤخرا في بلغارية، كما شارك 15 لاعبا في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك من أجل فتح المجال أمام الأجيال الشابة للتقرب من عقلية اللاعبين العرب والعالميين، وسنقوم باقامة تصفية للمنتخبات الوطنية من أجل اختيار عناصر جديدة لضمها لمنتخبات الفئات العمرية، كما سنقوم بعمل تقييم شامل للاعبين الذين شاركوا في بطولة العالم وفي البطولة الآسيوية وفي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، خاصة أن عددا كبيرا من اللاعبين ظهرت مستوياتهم بشكل ملحوظ في الاستحقاقات الماضية”.

وشدد:”نسعى من خلال مشاركتنا في سلسلة الدوري العالمي إلى تحسين مراكز اللاعبين واللاعبات، وستكون محطة المنتخب المقبلة في الجولة الثانية في فرنسا”.