الصادق والشرباتي يخوضان منافسات التايكواندو بأولمبياد طوكيو غدا

عمان – الغد – يخوض لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو ، صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، مساء يوم غد الإثنين ، منافسات وزنيهما في دورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وستلتقي جوليانا الصادق في أولى نزالاتها بدور الـ 16 ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم مع اللاعبة البرازيلية ميلينا تيتونيلي عند الساعة الخامسة فجراً بتوقيت الأردن وفي حال فوزها ستلاقي في الدور ربع النهائي مع الفائزة من نزال الكرواتية ميتا جيليتش والكونغولية نعومي كاتوكا.

فيما سيلتقي ، صالح الشرباتي ، في دور الـ 16 من منافسات وزن تحت 80 كغم مع النرويجي ريتشارد أوردمان عند الساعة ٧:١٥ صباحاً بتوقيت الأردن وفي حال فوزه سيلتقي بالدور ربع النهائي مع الفائز من نزال لاعب ساحل العاج ، شيخ صلاح سيسي ، والمغربي أشرف محبوبي.

ويتطلع كل من الصادق والشرباتي إلى تحقيق نتائج متقدمة والسعي نحو الصعود إلى منصة التتويج مع تقارب المستويات بين جميع اللاعبين في كلا الوزنين.