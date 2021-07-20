الصادق وعشيش يحملان العلم الأردني في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

عمان – الغد – اختارت اللجنة الأولمبية الأردنية ، اللاعبين ، جوليانا الصادق وزياد عشيش ، لشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح النسخة الـ 32 من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) يوم الجمعة المقبل.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي سيُحمل فيها العلم الأردني من قِبل لاعب ولاعبة في الوقت ذاته بعد أن سمحت اللجنة الأولمبية الدولية باختيار لاعب ولاعبة لحمل العلم في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين.

ونجح كل من “الصادق وعشيش” في التأهل إلى أولمبياد طوكيو للمرة الأولى في مسيرتهما ويعتبران من أهم اللاعبين في القارة الآسيوية وعلى المستوى الدولي كذلك في رياضتي التايكواندو والملاكمة على التوالي.

هذا ومن المنتظر أن ينطلق حفل افتتاح أولمبياد طوكيو عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت اليابان، الثانية ظهراً بتوقيت الأردن والذي سيحتضنه استاد اليابان الوطني.

ولن تتمكن الجماهير من حضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بسبب القرار التي اتخذته الحكومة اليابانية مؤخراً بعدم السماح بحضور الجماهير بداعي الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.