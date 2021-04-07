الصاغة يحذرون من عروض الذهب الوهمية

عمان- جددت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تحذيرها للمواطنين مما يجري تداوله بشأن عروض وتخفيضات تقدمها بعض محال الصاغة على أسعار الذهب.

وقال أمين سر النقابة ربحي علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ” لا يمكن أن يقوم أي تاجر في أسواق الصاغة بعموم المملكة بتقديم تخفيضات على الذهب لأن أسعاره مرتبطة بالسوق العالمية”.

وأضاف “إن ما يجري تداوله من قيام بعض المحال باستيفاء دينار واحد فقط بدل مصنعية على غرام الذهب ينطوي تحت محاولات الخداع والتضليل، داعيا المواطنين إلى عدم الوثوق بمثل هذه الدعوات خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة”.

وأكد علان أن هذه العروض لا تنطبق على الفواتير التي تصدر عن المحال، مشيرا إلى أن الأجور المصنعية بالحد الأدنى 3 دنانير لكل غرام ذهب محلي، وأجور الدمغة 40 قرشا لكل غرام، فيما تبلغ اجور المصنعية للذهب المستورد 4 دنانير للغرام، وأجور الدمغة دينار لكل غرام.

وأكد أن النقابة تلقت شكاوى من المواطنين بخصوص العروض الوهمية التي تعلنها بعض المحال ضمن فواتير غير مطابقة، موضحا أنه جرى إبلاغ مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة المواصفات والمقاييس لوقف هذه الممارسات.

وأشار إلى توجيه مخالفات لبعض المحال والتجار الذين يتلاعبون بعملية شراء وتداول الذهب بالسوق المحلية، داعيا المواطنين للانتباه لمثل هذه الأوهام والخدع التي لا تستند إلى تراخيص من الجهات الرسمية لأنها لا تمت للحقيقة بشيء”.

ودعا المواطنين إلى شراء الذهب من خلال المحال المرخصة المنتشرة بعموم المملكة والتي تمنح الفواتير عند عملية الشراء، مبينا وجود مواطنين يقتنون الذهب للاستثمار والادخار، وآخرون يبيعونه عند الحاجة، ما ينفي وجود عروض وتخفيضات.

وأكد علان أن دمغة الذهب وصناعة المجوهرات بالسوق المحلية تجري ضمن المواصفات العالمية، وتخضع لرقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

بترا