الصايغ يتوج أبطال “تنسية” الأرثوذكسي

عمان- الغد – فاز الزوجي أحمد الحمصي وعماد الجدع، بلقب بطولة الزوجي للتنس، التي نظمتها لجنة التنس في النادي الارثوكسي، برعاية ميشيل الصايغ رئيس النادي، وذلك على ملاعب النادي في عبدون، تكريما لذكرى الراحل الدكتور الياس قندلفت، وبمشاركة 32 لاعبا ولاعبة.

وجاء فوز الحمصي والجدع بلقب البطولة، بعد تغلبهما في المباراة النهائية على الثنائي سلامة عنبر ومحمد حجير، حيث أقيم النهائي بحضور الصايغ وصفوان قاقيش، ومدير النشاط الرياضي في النادي سليم سماوي، ورئيسة لجنة التنس في الأرثوذكسي رندة النمري، وعائلة الفقيد وجانب من محبي رياضة التنس.

وفي نهاية البطولة، قام الصايغ بتسليم كأسي المركز الأول للثنائي الحمصي والجدع، وكأسي المركز الثاني لحجير وعنبر، وشكرت رئيسة اللجنة رندة النمري، إدارة النادي على جهودها في مساندة لجنة التنس لإنجاح بطولة تقام تخليدا لذكرى د.الياس قندلفت، تقديرا لعطائه خلال فترة عمله في لجنة التنس، مؤكدة أن الأرثوذكسي مستمرا في نشاطاته عبر فتح أكاديمية للتنس بإشراف المدرب باسل تيم للفئة العمرية ما بين 6-14 سنة، بهدف الاستمرارية في نشاطات اللعبة التي خرجت عدد كبير من النجوم في ميادين اللعبة، كما أثنت على مشاركة نادي التنس الأردني ممثلا برئيس النادي م.أحمد القدومي واعضاء مجلس الادارة والاعضاء، واثنت كذلك على دعم “سنترو وكرم، في تقديم جوائز للفائزين.