الصباغ مغامر أردني يتسلق أعلى جبل في افريقيا

عمان- الغد- نجح المذيع والمغامر الأردني محمد الصباغ ، في الوصول الى قمة جبل كالامنجارو تنزانيا اعلى قمة بأفريقيا ورابع اعلى قمة بالعالم على ارتفاع 5895 متر فوق سطح البحر .

وعلى مدار 7 أيام ، تسلق الصباغ نحو قمة الجبل، ليضع العلم الأردني في واحدة من اصعب المغامرات الرياضية .

وقال المغامر محمد الصباغ في تصريحات صحفية، بعد وصوله الى قمة الجبل، ان الوصول اليها كان مهمة بالغة الصعوبه.

واضاف :” التحديات التي مررنا كانت كثيرة، لكن كان لدينا هدف واحد وهو الوصول الى القمه، حيث تكون الفريق من 8 اشخاص من الولايات المتحده وجنوب افريقيا ورومانيا والأردن.

وقال الصباغ : شاركت في تسلق الجبل إلى جانب زميلي الأردنيين يوسف الدويري وعمر مواجده حيث نجح أربعة مغامرين من الوصول الى القمة ، وتسلقنا الجبل تحت شعار “كلنا بنقدر” لدعم جمعية سنا الأردنية الخيرية التي تدعم اطفال لديهم اعاقات ذهنية سعيا لدمجهم بالمجتمع المحلي .