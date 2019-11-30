الصبيحي: بدل عضوية اللجان للموظف العام المتفرغ تدخل في أجره الخاضع للضمان

عمان– عبدالقادر الفاعوري- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان ما يتقاضاه الموظف العام من بدل أو مكافأة عن عضويته في اللجان التي يتم تشكيلها وفقاً للتشريعات النافذة تدخل ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي وتعتبر جزءاً لا يتجزّأ منه.

وافاد الصبيحي، بأنه وفقاً للنظام المعدل رقم 63 لسنة 2019 نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يشترط أن تتوافر عدة شروط لاعتبار هذا البدل جزءاً من الأجر الخاضع للضمان وهي، أن يكون عضو اللجنة موظفاً عاماً يعمل في أي منشأة من منشآت القطاع العام للدولة، وأن يكون متفرّغاً لأعمال اللجنة التي هو عضو فيها، وأن تكون اللجنة دائمة وورد نص تشريعي على تشكيلها.

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